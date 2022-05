Miss Pará Beleza Negra é de Ananindeua: modelo Nayra Monteiro impressiona na passarela

A ananindeuense Nayra Monteiro foi eleita a nova Miss Pará Beleza Negra na noite do último domingo (8), no palco do Teatro Estação Gasômetro, em Belém. Com apenas 16 anos de idade, ela representou Ananindeua disputando o título com diversas candidatas de todo o estado.

Com seu traje típico, intitulado "Olímpia a Matriarca do Quilombo do Abacatal", Nayra se destacou entre as correntes. “Para mim foi uma honra representar o município que eu tanto amo, com respeito às minhas origens e à minha negritude. Fui a porta-voz de um povo, o qual eu tive o imenso orgulho de homenagear”, disse Nayra.

Durante o concurso, a jovem, que hoje sonha em ganhar as passarelas do Brasil, participou de workshops de moda, ensaios fotográficos e desfiles. O Miss Pará Beleza Negra foi idealizado e realizado pela empresária cultural Élida Ferreira com o objetivo de engrandecer ainda mais a cultura paraense, além de resgatar as raízes do povo brasileiro.

“Eventos como esse são importantíssimos para a valorização, o resgate e a manutenção da história de todo um povo”, avalia Nayra.

Nayra Monteiro está feliz com o reconhecimento (Will)

Traje “Olímpia, a rainha do Abacatal”

O traje de Nayra, elaborado pelo estilista Karlos Amílcar, é uma homenagem à fundadora da Colônia Quilombola do Abacatal em Ananindeua e faz uma alusão à resistência do povo negro na região metropolitana de Belém. A roupa tem elementos que remetem à soberania dessa líder negra nas vestimentas estilizadas usadas em dia de festejos nas rodas de devoção aos santos do sincretismo religiosos de matriz africana.

Nayra junto ao estilista Karlos Amilcar e o maquiador Victor Duvarlier (Will)

O traje é bordado com pedrarias com motivos afro e com materiais rústicos, uma combinação que lembra a soberania e a resistência da matriarca. Foram usadas penas de faisão para caracterizar ainda mais a cultura afrodescendente da Colônia Quilombola do Abacatal. O responsável pela produção e maquiagem utilizada no evento foi Victor Durvarllier.