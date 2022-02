Quilombo do Abacatal festeja aprovação de jovens no vestibular da UFPA

Pode soltar foguete que eu passei no vestibular! Dava para ouvir de longe o som alto que tocava a clássica música do Pinduca no Quilombo do Abacatal nesta quarta-feira (16). Após o resultado do Processo Seletivo Especial (PSE 2022-1) da Universidade Federal do Pará (UFPA), a comunidade quilombola ficou em festa, pois três candidatas foram aprovadas na instituição.

Karyne Santos, de 20 anos, passou no curso de Licenciatura em Geografia; Melina Maia, 20 anos, vai cursar Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; e Rayanne Pinheiro, de 19 anos, passou em Engenharia Sanitária.

O PSE 2022-1 foi específico para estudantes indígenas e quilombolas e ofertou 788 vagas em 197 cursos de graduação sediados em onze campus da UFPA. Foram aprovados 651 candidatos, sendo 91 indígenas e 560 quilombolas. O resultado está disponível no Portal da Universidade.

Tripla jornada

Enquanto Melina estudava para o vestibular, Melina também se dividia entre a maternidade e a música. Ela é mãe de uma bebê de 11 meses e vocalista da banda Toró-Açu. Ela conta que não foi fácil estudar, amamentar e participar das gravações do primeiro EP do grupo em 2021, mas que com força de vontade e determinação, deu certo.

Melina Maia conta sobre as dificuldades de estudar na maternidade (Sidney Oliveira / O Liberal)

“Estudar sendo mãe é difícil, pois é uma rotina muito pesada e o momento que a gente tem livre, a gente quer descansar. Por isso, tive muita dificuldade pois eu queria estudar mas muitas vezes o cansaço me ganhou, mas com muito esforço consegui passar e minha expectativa agora é continuar me dedicando e dar bom exemplo para minha filha”, disse emocionada.

O curso escolhido pela Melina foi Jornalismo, profissão que ela conta sempre ter admirado e desejado para si. “Sempre admirei a carreira de jornalista, considero que esses profissionais são de extrema importância para todos nós e agora, estou feliz que serei uma deles. Com esse curso, quero trazer orgulho para minha família e comunidade”, finalizou.

PSE 2022

O Processo Seletivo Especial constou de uma etapa com prova de redação em Língua Portuguesa; e outra, de entrevista individual com os(as) candidatos(as) que obtiveram a pontuação necessária para seguir no concurso.

As vagas ofertadas contemplam, em particular, candidatos(as) que ainda não tenham sido admitidos(as) em curso superior e que se encontrem em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Para a inscrição no processo seletivo, os(as) candidatos(as) tiveram que comprovar o pertencimento étnico a povos indígenas ou comunidades quilombolas, residentes ou não na sua comunidade. Para a homologação das inscrições, a documentação apresentada foi analisada por uma comissão especial, composta por representantes de lideranças indígenas e quilombolas e por docentes da UFPA.

O próximo passo para os candidatos classificados é a habilitação ao vínculo institucional, que ocorrerá conforme convocação a ser feita pelo Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC/UFPA) nos campi em que houve aprovados(as), sendo estes Altamira, Abaetetuba, Belém, Castanhal, Cametá e Soure.