UFPA confirma que já está com notas do Enem; listão é aguardado

No início da tarde desta quinta-feira (17), a Universidade Federal do Pará (UFPA) confirmou que já recebeu do Inep as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021). O acesso às notas foi liberado pelo Inep na última terça-feira (15).

Segundo a nota da instituição, apesar da liberação do acesso, a UFPA só conseguiu coletar os dados ontem (16), devido a instabilidades do sistema do Inep. Após receber as notas, a UFPA necessitará de cerca de dez dias para cumprir todas as etapas referentes ao processo seletivo e assim realizar a divulgação do listão.

O resultado do Exame é necessário para o resultado do Processo Seletivo 2022 (PS 2022) da UFPA.

Até o momento, o Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA) está realizando o cruzamento do banco de notas com o banco de inscritos no PS 2022.

Em breve, será divulgado o resultado da homologação das inscrições e iniciado o prazo (três dias úteis) para recursos, conforme previsto no edital do concurso. Concluído esse prazo, o listão final será processado.

No início da semana, a UFPA divulgou uma nota informando que o Inep ainda não havia enviado as notas para a instituição. O atraso do envio comprometeu a divulgação do resultado do PS 2022. A data da divulgação do Listão deve ser divulgada e breve.