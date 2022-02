Listão da UFPA pode sair a partir de quarta-feira (23/02); ouça e entenda

O reitor da UFPA, professor doutor Emmanuel Tourinho, adianta que o processamento do listão final dos aprovados na UFPA começa a ser processado após o prazo de recursos da homologação de inscrições. Esse prazo encerra na próxima terça-feira (22/02). Logo, o resultado final, para a alegria dos calouros, deve ser divulgado a partir do dia 23.

"Cada candidato deve entrar na sua área de inscrição e deve conferir se a sua inscrição foi homologada. Temos, neste ano, 54.896 inscritos e vão disputrar 7.531, 176 vagas a mais que o ano passado. Estamos felizes por esse aumento no número de vagas e pela abertura de um curso novo, que é de Engenharia Costeira e Oceância, no campus de Salinópolis", comenta o reitor.

Tourinho também reforça que as notas do Enem 2021 já foram recebidas para processar o listão, após demora no acesso dos dados nos sistemas do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pelo exame. "Após o prazo de recursos, que se encerra na terça-feira, poderemos fazer o processamento final do listão, que é taõ esperado por toda a comunidade", concluiu.