Mais de 600 indígenas e quilombolas são aprovados no PSE da UFPA; veja o listão

Nesta quarta-feira (16), a Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o resultado do Processo Seletivo Especial (PSE 2022-1). Ao todo, 651 candidatos foram classificados, dos quais, 91 indígenas e 560 quilombolas. O PSE foi específico para estudantes indígenas e quilombolas e ofertou 788 vagas em 197 cursos de graduação sediados em onze campi da UFPA. O resultado pode ser acessado aqui.

VEJA MAIS

“Parabenizo todos os aprovados que, diante de tantas dificuldades, conseguiram entrar no ensino superior. Nós, enquanto Estado, reconhecemos as dificuldades, sejam as grandes distâncias que precisam recorrer, ou uma internet sem qualidade dentro dos Territórios e as que perpassam o campo educacional. Nós ficamos muito felizes em acompanhar mais essa vitória para o povo quilombola”, destaca Diego Mota, coordenador do Programa Raízes, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

Processo Seletivo Especial

O Processo Seletivo Especial constou de uma etapa com prova de redação em Língua Portuguesa; e outra, de entrevista individual com os candidatos que obtiveram a pontuação necessária para seguir no concurso. As vagas ofertadas contemplam, em particular, candidatos que ainda não tenham sido admitidos em curso superior e que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos tiveram que comprovar o pertencimento étnico a povos indígenas ou comunidades quilombolas, residentes ou não na sua comunidade. Para a homologação das inscrições, a documentação apresentada foi analisada por uma comissão especial, composta por representantes de lideranças indígenas e quilombolas e por docentes da UFPA.

“Este é momento único para inúmeros quilombolas e seus respectivos quilombos, pois adentrar à UFPA, significa a realização de um sonho e um importante passo para, por meio da educação, se somar, ainda mais nas lutas, resistências e defesa de seus quilombos”, disse a gerente de Promoção dos Direitos dos Quilombolas, da Sejudh, Roberta Cunha.

Matrícula dos aprovados

O próximo passo para os candidatos classificados é a habilitação ao vínculo institucional, que ocorrerá conforme convocação a ser feita pelo Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC/UFPA) nos campi em que houve aprovados(as), sendo estes Altamira, Abaetetuba, Belém, Castanhal, Cametá e Soure. Os documentos necessários para a habilitação pode ser acessada aqui.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)