UFPA vai liberar resultado do vestibular 2022, em até 10 dias, após recebimento de notas do Enem

Com a liberação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes na última quarta-feira (9), a Universidade Federal do Pará agora aguarda do arquivos com as notas de todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo (PS 2022) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para no prazo de 10 dias divulgar a lista final de candidatos homologados no vestibular da UFPA.

As notas do Exame são consideradas pela UFPA para ingresso em cursos de graduação presenciais da Instituição. Para que isso aconteça, algumas etapas serão cumpridas até que o resultado seja divulgado. De acordo com informações do site da Universidade, quem não estiver na lista inicial de candidaturas homologadas, poderá submeter recurso em até três dias úteis, esta é a primeira etapa.

Posterior a divulgação da lista, em casos de recursos, cada caso será analisado pelo Inep e somente após isso a UFPA vai liberar a lista final de homologados e a demanda de candidatos por vaga de curso. O listão final começará a ser processado e conferido, após esta última etapa.

A Universidade Federal do Pará divulgará ainda a publicação do resultado final do PS 2022 em torno de 10 dias após o Inep enviar à UFPA as notas do Enem. Esse é o tempo previsto para realizar todas as etapas mencionadas anteriormente e conferir o resultado final, informa o site da instituição.

(Com informações do site da Universidade Federal do Pará)