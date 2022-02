UFPA anuncia novas medidas de combate à covid-19; confira as mudanças

Dirigindo-se diretamente aos membros da Universidade Federal do Pará (UFPA), o reitor, Emmanuel Zagury Tourinho, informou a professores, técnicos e alunos, nesta segunda-feira (14), sobre novas medidas tomadas pela instituição no atual cenário de pandemia da covid-19, com a circulação de novas variantes do coronavírus. Ele afirmou, basicamente, o trabalho presencial somente para pessoas que não apresentam qualquer sintoma da doença ou comorbidades, e ainda assim, em sistema de revezamento.

O reitor também citou o uso obrigatório da máscara protetiva e de álcool em gel para limpeza frequente das mãos. Tourinho fez questão de informar ações implementadas para o combate à evasão acadêmica por parte dos discentes, neste momento. Ele citou investimentos da instituição na assistência estudantil e disse que já está funcionando o Restaurante Universitário (RU), no campus do Guamá, em Belém.

"Estamos vivendo um novo momento da pandemia em nosso estado e por essa razão adotamos a bandeira amarela nos campi, seguindo as recomendações do Grupo de Trabalho da UFPA, sobre o novo coronavírus. Como sabem novas variantes têm acentuado a circulação do vírus, o que torna ainda mais necessário mantermos os cuidados que vimos adotando desde o início da pandemia (em março do ano de 2020), como o uso de máscara e a higienização das mãos, constantemente", afirmou o reitor da Universidade.

Ele citou ainda o fator positivo do avanço da vacinação, que, comprovadamente, faz toda a diferença, fato, segundo ele, que foi levado em conta pelo GT da UFPA, nas novas medidas adotadas.

O reitor também afirmou que busca parcerias com as secretarias estadual e municipal de Saúde para a instalação de postos de testagem contra a covid-19, no campus do Guamá.

"Estamos em diálogo com as secretarias de Saúde para o serviço de testagem. O cenário é complexo e até que tenhamos um ambiente seguro, peço que observem rigorsamente as recomendações e comuniquem à UFPA qualquer nova situação a ser condierada. Saúde a todos e todas", conclui o reitor em vídeo nas redes sociais da Universidade Federal do Pará.

Comprovante de vacinação continua necessário

Nas redes sociais oficiais da UFPA, também há o anúncio de que as respectivas faculdades da instituição têm até amanhã (15) para enviar ao CIAC (Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos) os nomes e números de matrícula de quem não apresentou o comprovante de vacinação. Os estudantes indicados pelas faculdades serão bloqueados no sistema de matrícula.

Quem não comprovar a vacinação ficará impedido de efetuar a matrícula nos componentes curriculares do próximo período letivo, que inicia no dia 14 de março. Desde o dia 3 de janeiro de 2022, o passaporte vacinal é obrigatório para servidores e estudantes da UFPA, conforme a Resolução n. 1.533/2021, do Conselho Superior de Administração (Consad).