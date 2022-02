Escola de Teatro e Dança da UFPA abre processo seletivo simplificado para curso técnico

A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), inicia, nesta quarta-feira (9), a inscrição para o Processo Seletivo Simplificado de Vagas Remanescentes 2022-2. As vagas ofertadas são para os Cursos Técnicos em Cenografia, Dança – Dança Clássica e Figurino Cênico. As inscrições, que vão até o dia 20 deste mês, devem ser feitas via formulário eletrônico disponível na página da instituição ( @etdufpaoficial).

Ao todo serão ofertadas 18 vagas em Cenografia, 15 vagas em Dança-Dança Clássica e 16 vagas em Figurino Cênico. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 14 de março de 2022.

As vagas ofertadas são destinadas para candidatos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio e que tenham idade igual ou superior a 16 anos.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)