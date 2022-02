Notas do Enem ainda não foram enviadas pelo Inep, diz UFPA

Em um comunicado publicado no início da tarde desta segunda-feira (14), a Universidade Federal do Pará (UFPA) informou que ainda não recebeu as notas referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021). O responsável por enviar o resultado do exame é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e até o momento não sinalizou o envio.

VEJA MAIS

As notas dos candidatos são necessárias para o resultado do Processo Seletivo 2022 (PS 2022). Após o envio do resultado, a UFPA necessitará de cerca de dez dias para cumprir todas as etapas referentes ao processo seletivo e assim realizar a divulgação do listão.

A instituição aguarda o envio das notas o mais rápido possível para que o atraso não comprometa o calendário de habilitação para o ingresso dos alunos, cujos cursos iniciam no próximo mês.