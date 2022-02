Estudante tira mil na redação do Enem 2021 e repete a mesma conquista da irmã

Giovanna Dias, de 19 anos, conseguiu nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2021, sete anos depois de sua irmã mais velha, Ana Olívia, 25, ter conquistado a mesma nota na dissertação da prova em 2014. As informações são do G1 Nacional.

“Assim que consegui acessar meu boletim, fui acordar a Ana Olívia. Ela acabou de se formar em medicina e está trabalhando muito; tinha ido dormir no meio daquela confusão da espera pelas notas”, conta Giovanna.

“Quando contei do ‘mil’, ela ficou em choque e me abraçou muito!”

“Também pretendo fazer medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)”, diz. “Eu não tinha esse sonho, até ver a Ana Olívia no internato, nos encontros com os pacientes, tão inserida no sistema de saúde... Acompanhar tudo tão de perto despertou meu interesse", completou a futura caloura.

As irmãs moram em Recife (PE) e, na semana que vem, Giovanna inscreve-se no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Como ela estudou desde o 6º ano na escola de aplicação da UFPE, poderá se cadastrar na modalidade de cotas para egressos da rede pública.

Giovanna terminou o ensino médio em dezembro de 2020. Em 2021 se dedicou exclusivamente aos estudos para o Enem, continuou com aulas de redação e ainda se matriculou em um cursinho preparatório para o exame.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)