UFPA divulga resultado preliminar da homologação de inscrições

A Universidade Federal do Pará (UFPA) disponibilizou, nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, o resultado preliminar das inscrições homologadas no Processo Seletivo 2022 (PS 2022). Para verificar se a inscrição foi homologada, o(a) candidato(a) deve consultar sua área de inscrição. Ao todo, 54.394 inscrições foram homologadas e estão aptas a concorrer às 7.531 vagas ofertadas no processo.

Candidatos(as) não homologados(as) podem apresentar recurso até o dia 22 de fevereiro (terça-feira). Os recursos deverão ser registrados via área de inscrição do(a) candidato(a). Após os recursos, a UFPA vai liberar a lista final de homologados(as) e processará o listão (resultado final). A data da publicação do resultado final do PS 2022 será, então, amplamente divulgada.

A homologação se baseia na conferência dos(as) candidatos(as) inscritos(as) no PS 2022 que apresentaram dados na base de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2021, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na última terça-feira, 15 de fevereiro, o Inep liberou o acesso ao sistema de solicitação de notas para as instituições. Porém, devido a instabilidades desse sistema do Inep, o acesso às notas só foi concluído ontem, 16 de fevereiro.

Sobre o processo - O PS UFPA 2022 é o maior exame de ingresso ao ensino superior na Federal paraense. Este ano, são ofertadas 7.531 vagas (176 a mais que no ano anterior), sendo 3.667 de ampla concorrência, 3.667 do Sistema de Cotas e 197 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 197 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA.