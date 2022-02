Redação nota mil: saiba as dicas de como aumentar a performance no Enem; veja vídeo

Desde a última quarta-feira (9) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ser acessadas pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Pará, nenhum estudante alcançou a nota máxima da redação, no entanto, o desempenho de muitos alunos foi bom, com notas próximas a mil. 61 estudantes do cursinho da Fundação Escola Bosque foram aprovados com médias acima de 600 até 960 pontos.

O estudante do Pré-Vestibular Municipal de Belém (PVMB) Lucas Silva, 21 anos, tirou 960 na prova de redação do exame. Ele conta que pretende ingressar nas universidades de Belém em Arquitetura e Urbanismo ou Bacharelado em Designer e que a preparação começou em casa, para mais tarde, por indicação de um amigo ingressar nas aulas do cursinho.

"Logo de início eu pretendia estudar em casa mesmo. Estou desempregado e a única renda da família é do meu pai que trabalha na prefeitura de Barcarena. Um amigo, que também estava se preparando para o Enem me convidou para fazer o cursinho público do pré-vestibular municipal, aí fui fazer ótimas aulas. Os professores se dedicaram e acredito que parte da nota devo a eles. Os professores nos prepararam com metodologias que ajudaram bastante no desenvolvimento de um tema que eu esperava", relembra.

Para ele, a escrita é um avanço na constituição da sociedade e acredita é estopim para outras "evoluções" na formação enquanto cidadão e que a leitura é fundamental para o desenvolvimento de uma boa argumentação na redação do Enem. "Ler bastantes obras, estudar filosofia, sociologia, assistir documentários, e se manter atualizado no que está acontecendo no mundo, isso tudo pode vir ajudar na hora de fazer citações e desenvolver as argumentações, senso crítico".

"O que eu aprendi na preparação para o Enem, para desenvolver uma boa redação, acredito que seja abandonar a ideia de tentar adivinhar o tema da redação porque isso pode acabar se frustrando. Todos são temas problemas, logo podemos formular perguntas para construir a estrutura da redação, perguntas como: quem afeta? Quem pode solucionar?! Como pode ser resolvido. Acredito que seguir essa ideia foi crucial na hora da prova", diz o estudante Lucas Silva

Hugo Ferreira Mendes, 17 anos, é ex-estudante do colégio Marista e já participou das provas do Enem como treineiro - estudantes que ainda não estão no último ano do ensino médio - e tirou 960 e 980 pontos nos dois primeiros anos, antes de fazer a prova de fato em 2021. "Tirei 960 de novo. Eu me preparei assistindo vídeo aulas na internet. Escrita e leitura são um método excelente para fixar o conteúdo e facilitar a memorização, pois permite que o aluno volte na matéria em que está mais frágil e faça revisões específicas. Ver as correções dos professores é a melhor forma de entender seus erros e conseguir solucioná-los", pontuou.

Hugo Ferreira divide experiências de como maximizar a performance que rendeu a ele notas na Redação superiores a 950 pontos nos últimos anos (Márcio Nagano / O Liberal)

Professora de redação dá dicas para uma nota máxima na redação do Enem

Manter-se informado, ler e praticar a escrita para a redação, são exemplos de práticas que podem levar a uma redação nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A professora de redação de instituições particulares, Karol Sales, utiliza algumas estratégias para familiarizar seus alunos com a prova e também estimular a confiança na hora da prova.

"Utilizamos diversas estratégias para dar segurança aos alunos no que se refere ao tão aguardado tema. As duas principais são: produção semanal e roteiro de estudos por eixo temático. É muito importante que os alunos escrevam com frequência para que tenham acesso ao maior número possível de discussões, bem como é estratégico se preparar com base nos eixos norteadores, como saúde, meio ambiente, economia, entre outras possibilidades", orienta a professora Karol Sales

Sobre o tema da prova de redação do ano passado, "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", Karol destaca a importância, pois considera que avalia a criticidade dos alunos e a percepção do que é atual. "Foi um tema de extrema relevância! Uma ótima forma de avaliar a criticidade dos escritores ao refletir sobre realidades muito diferentes das suas. Discorrer sobre invisibilidade é analisar o Brasil em suas camadas mais excluídas. Ao longo do ano, vários retratos da invisibilização foram discutidos, de pessoas em situação de rua até a ausência de documentação no recebimento do Auxílio Emergencial na pandemia da Covid-19", finalizou.

Check list para os alunos se prepararem para as próximas provas de redação do Enem:

1. A quinta competência exigida na prova de redação é o diferencial, pois solicita propostas de intervenção, ou seja, soluções exequíveis para os problemas citados na argumentação. O Enem exige a habilidade em propor medidas eficazes para combater as mazelas presentes no Brasil.

2. Conhecimento da norma padrão, coesão, organização textual, compreensão do tema e uso de repertório sociocultural produtivo.

3. Fazer o exercício consciente e contínuo da escrita.

4. Ler atentamente as correções das produções anteriores, reescrever para assimilar a forma correta (ou mais adequada) e seguir para o estudo do próximo tema. Com regularidade!