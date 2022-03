Miss e estilista homenageiam Ananindeua em ensaio fotográfico

A jovem modelo de Ananindeua Nayra Gabryelle, de 16 anos, está brilhando nas passarelas. Esta semana, ela e o estilista paraense Carlos Amilcar realizaram um ensaio fotográfico em homenagem ao município. A ideia do ensaio com o figurino de Carnaval é relembrar esse período com imagens que retratem e rememorem a alegria dos foliões, dentro de um conceito mais popular na figura de uma madrinha de bateria. “Essa figura icônica é esperada nas apresentações de escolas de samba, com muito brilho e plumas, valorizando a beleza e a alegria da mulher”, explica.

Nayra é Miss Ananindeua Beleza Negra 2021/2022 e mora na Cidade Nova 4 desde que nasceu. Ela está concluindo o Ensino Médio na Escola Estadual Jornalista Rômulo Maiorana e é caloura do IFPA Campus Ananindeua no curso de Ciências da Computação. A jovem está ansiosa com os preparativos para representar o município no concurso estadual Miss Pará Beleza Negra, que acontecerá no dia 7 de de maio, organizado por Elida Ferreira da franquia Beleza Fashion Pará.

A jovem modelo de Ananindeua Nayra Gabryelle e o estilista Carlos Amilcar (Will Brito)

Modelo é grande promessa de Ananindeua

Nayra é uma grande promessa de Ananindeua, assim como a modelo Geordana Farias, também de Ananindeua, que infelizmente teve sua carreira interrompida ao ser vítima de feminicídio no dia 1º de setembro de 2021. Inclusive Geordana segue sendo uma inspiração para Nayra. “Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas eu a acompanhava nas redes assim que iniciei a carreira de miss. Ela é uma verdadeira inspiração para mim!”, diz.

Há cinco anos Nayra participa do movimento cultural de São João do Estado e do Município. Nos últimos dois anos foi Miss Mulata da quadrilha Sabor Marajoara, da qual ela fazia parte, e, em 2021, ganhou o título de vice-campeã do concurso Forrónindeua, realizado pela Prefeitura de Ananindeua. Ela também ganhou como vice-campeã no concurso estadual da Fundação Cultural do Pará como Miss Morena Cheirosa. Logo depois foi convidada pela coordenação do concurso para participar da segunda edição do Miss Pará Beleza Negra, coordenado por Élida Ferreira. “Para mim foi uma ótima oportunidade de ter novas experiências e representar o meu município. Sempre tive vontade de ser uma miss”, diz.

Nayra é Miss Ananindeua Beleza Negra 2021/2022 e mora na Cidade Nova 4 (Will Brito)

“A minha preparação nesse concurso está sendo feita desde o mês de agosto de 2021, e não é fácil, pois, têm altos custos, mas temos conseguido alguns parceiros e continuamos em busca de pessoas que queiram ajudar”, diz.

O título de miss representa muita coisa para Nayra. “Para mim, representa uma história de superação. Apesar de ser jovem, já vivenciei muitas situações em que fui discriminada, excluída, e, com o tempo, fui me tornando uma pessoa insegura e sem acreditar na minha capacidade. Esses títulos representam para mim uma superação e vitória, pois não é, e não foi fácil após tantos comentários”, diz. “Hoje encontro-me confiante e pronta para novos desafios, a fim de superar minhas capacidades”, acrescenta.

Jovem modelo é cheia de objetivos

Nayra sonha com uma carreira promissora. “Minha maior vontade é conhecer mais sobre o mundo do futuro e tirar bons proveitos deste conhecimento para o bem da sociedade através da modernização tecnológica. Pretendo ainda me formar em Direito com o objetivo de defender as minorias sociais que temos no nosso país, a fim de garantir uma sociedade mais justa. Creio que futuramente teremos uma sociedade mais tecnológica e eu quero estar preparada para isso!”, diz.

Já na carreira de miss, que, segundo ela não deixa de ser algo profissional também, pois a miss tem um papel social muito importante, Nayra pretende encorajar meninas e meninos a seguirem seus sonhos por meio da educação e determinação. “Pretendo criar projetos sociais em prol de ajudar o próximo, como pessoas em situação de rua”, explica a jovem que recentemente utilizou seu título para uma campanha de arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis para a Ilha de João Pilatos, em Ananindeua.

Desafios enfrentados por uma mulher negra

Sobre os desafios da carreira, a modelo acredita que, ser mulher nos dias de hoje, já é um grande desafio. “Infelizmente vivemos em um mundo machista, onde as mulheres têm oportunidades diferentes no mercado de trabalho, são consideradas com inferioridade e são vítimas diariamente de assédio e da violência. E ser negra só vem a somar a esses desafios, pois somos julgadas pela cor da pele, pelo cabelo. Isso deveria ser superado no mundo”, desabafa.