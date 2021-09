Ministério dos Direitos Humanos visita a Comunidade Quilombola Abacatal, em Ananindeua

A coordenadora geral de monitoramento da Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, Mariléia de Paula, visitará às 11h, desta sexta-feira (24), a comunidade quilombola de Ananindeua. O objetivo é verificar a execução da política de igualdade racial na comunidade e no município, em geral. Com informações da Agência Pará.

Durante a visita, Mariléia de Paula, que estará representando a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciará uma emenda parlamentar destinada ao Abacatal. O uso da verba ainda será discutido, por meio de estudos e planejamentos de acordo com as necessidades dos moradores. O valor do recurso não foi informado.

A Comunidade quilombola Abacatal fica na Estrada do Aurá, Km 8, no bairro homônimo. Também estarão presentes o prefeito Dr. Daniel Santos, entre outras autoridades públicas do município, e moradores da região.

A coordenadora Mariléia de Paula está em visita institucional ao Pará. As ações da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial direcionadas às Comunidades Remanescentes de Quilombos são desenvolvidas no âmbito Programa Brasil Quilombola (PBQ), por meio da Agenda Social Quilombola.

Segundo o governo federal, o Programa Brasil Quilombola busca consolidar os marcos da política de Estado para os territórios quilombolas. "A institucionalização do PBQ foi ampliada com a publicação do Decreto nº 6.261/2007, onde as ações são articuladas e executadas por 11 Ministérios, que compõem o Comitê Gestor do Programa, com a coordenação da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.