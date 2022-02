Prefeito realiza visita técnica à ponte do canal Ariri

Esta semana o prefeito Dr. Daniel realizou uma visita técnica às obras de requalificação da ponte sobre o Canal Ariri, no bairro Jaderlândia.

O Canal do Ariri vai da Avenida Transcoqueiro até o residencial Alfredo Gomes e tem 720 metros de extensão, onde a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA) já realizou os serviços de correções das margens do canal, a limpeza e dragagem, recuperou as calçadas, meio fio, regularizou os taludes e está também construindo a nova ponte em concreto, onde os pilares já foram fincados e nesta segunda- feira, uma nova etapa será iniciada, que é a concretagem.

Outro importante serviço feito no canal foi a instalação dos postes que no período da noite, dão mais segurança aos pedestres e motoristas que passam pelo local. As luminárias instaladas às margens do canal são em LED.

A Secretaria de Saneamento (Sesan) fará ainda a recuperação do asfalto e a Semutran será responsável pela sinalização vertical e horizontal em toda a extensão do canal.