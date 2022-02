População denuncia problemas da rua Cavalcante, em Ananindeua: mato, lama, buracos e escuridão

Apesar de estar localizada no centro de Ananindeua, “de cara” com órgãos públicos como Ministério Público do Pará e Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), a rua Cavalcante está abandonada, reclamam os moradores.

Mato, lama, buracos e escuridão fazem parte do cotidiano da população há mais de um ano. O agente de portaria Hilderson Alberto conta que a situação só vem piorando ao longo do tempo.

“A gente sofre com isso há mais de um ano, mas agora piorou, porque a Prefeitura está fazendo uma obra aqui no bairro e por isso, na rua sempre está passando carros pesados, então a buraqueira está só aumentando. Fora a iluminação pública, pois a gente aqui vive no escuro”, denuncia.

Perigo constante nas vias (Divulgação)

Segundo ele, os moradores precisam se arriscar na rua para não correr o risco de cair em buracos na calçada. “Tem poste que está para cair; onde era pra ter calçada, tem bueiro aberto, árvore e mato. Antes, tínhamos uma calçada para o pedestre não andar no meio da rua, mas o mato cobriu tudinho, as árvores cresceram e quebraram as calçadas, então hoje nem calçada não tem mais, só buraco. Então os pedestres têm que se virar, passar pelo meio da buraqueira e por meio de carro”, contou.

Sobre a falta de iluminação, Hilderson mostra em um vídeo que a rua é “um breu” e por isso, os assaltantes não se intimidam para abordar os moradores. “A única luz que tem é da guarita do complexo (da Fasepa), são mais de 1km no escuro”, diz.

“Eu graças a Deus eu nunca fui assaltado. Mas um amigo meu, esses dias levaram a moto dele aqui na rua. Os caras chegaram e botaram arma nele, não teve o que fazer”, finaliza.

Pedestres têm de desviar de buracos (Divulgação)

O que diz a Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informa que a Rua Cavalcante receberá os serviços de recuperação do asfalto, que serão iniciados na próxima semana.

Sobre a iluminação pública, a Sesan informa que irá programar a ligação dos pontos apagados.

Em relação aos matos, a Secretaria Municipal de Serviço Urbanos (Seurb) informa que uma equipe técnica seria encaminhada ao local na manhã desta sexta-feira (18) para avaliar os serviços que serão realizados na via.