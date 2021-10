Ananindeua prepara seu Inventário da Oferta Turística

Ananindeua já tem 77 anos de história, entretanto, até hoje não tem um Inventário da Oferta Turística (IOT). Fato que pode mudar este ano, já que a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), está finalizando o levantamento de potenciais turísticos da cidade da região metropolitana de Belém.

Hotéis, restaurantes e lugares de lazer devem ser listados pela Prefeitura, diz Jefferson Oliveira, turismólogo da Sedec, que faz parte da equipe que está organizando o documento. “Em mais de 70 anos de história do município, é a primeira vez que é feito esse levantamento de potencial turístico em Ananindeua. Estamos pesquisando desde hospedagem, gastronomia, nossas ilhas, quilombo, balneários de olho d’água, tudo o que tem a ver com lazer e recreação na cidade”, explica.

O especialista conta que por meio do IOT, Ananindeua deve entrar na rota do turismo no Brasil, atraindo mais visitantes e gerando mais emprego e renda. “Esse inventário vai nos permitir entrar no mapa turístico do país. Na região metropolitana, temos Belém e Marituba, que já está inserida nesse mapa, e Ananindeua, que está no meio das cidades, está fora do dele”, continua Jefferson.

Jefferson Oliveira, turismólogo da Prefeitura, conta que João Pilatos e demais ilhas, têm potencial de atrair pessoas de fora (Sidney Oliveira)

Segundo ele, quatro balneários já foram identificados para o documento. “O processo desse inventário envolve a pesquisa do potencial, que é a produção do IOT, o Conselho de Turismo que foi inaugurado com doze representantes de cada segmento turístico”, finaliza.

Região das Ilhas

As belezas naturais da ilha é um trunfo para a Prefeitura de Ananindeua que pretende colocar a região no mapa do turismo nacional. Jefferson Oliveira, turismólogo da Prefeitura, conta que João Pilatos e demais ilhas, têm potencial de atrair pessoas de fora, fomentando a economia da comunidade. “A região das ilhas oferece lazer, receptividade e hospitalidade que os moradores têm, além dos rios que cercam as ilhas. Não só quem é de Ananindeua não conhece, como também a região metropolitana, mas todos precisam conhecer”, comenta.

Para o especialista, a ilha não necessita de uma grande estrutura para receber turistas, mas que a simplicidade de suas casas e costumes ribeirinhos são os principais atrativos. “Não precisa de muito. As pessoas vêm para ilha apenas para contemplar a natureza e refletir olhando para o rio; isso é turismo. Os moradores estão começando a entender que a própria casa é um bom local para receber os visitantes, não sendo necessário, de imediato, termos um hotel. A partir do momento que esse morador oferece um café da manhã, um quarto e o seu espaço para um turista, ele pode negociar uma diária com esse visitante. E esse turismo já gera renda”, finaliza.

O Inventário

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo, produz e atualiza continuamente o Levantamento da Oferta Turística do Estado, identificando recursos paisagísticos, culturais, humanos e financeiros para o desenvolvimento sustentável e duradouro desta atividade.

Ilhas de Ananindeua são um atrativo turístico (Sidney Oliveira)

O Inventário é um documento basilar que consiste no levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade, possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao desenvolvimento sustentável.

Um inventário é, sobretudo, um documento claro, objetivo e substancial para: consulta de gestores públicos, empresários, pesquisadores, profissionais da área e estudantes, que oferece dados confiáveis sobre a oferta turística de um destino, bem como permite uma análise econômica e seu efeito multiplicador no desenvolvimento municipal.

Em síntese, é um diagnóstico real do potencial turístico de um município, seus atrativos e características, e também das suas deficiências, pontos críticos e gargalos, permitindo à gestão pública municipal intervir nos aspectos chaves e, assim, promover ajustes necessários ao desenvolvimento socioeconômico local.