“Liquida Ananindeua”: varejo oferta descontos de até 70% ao consumidor até este sábado

Quem deseja economizar neste final de ano pode aproveitar o primeiro “Liquida Ananindeua”, lançado na última quinta-feira, 4, pela Associação Comercial de Ananindeua (ACIA). A campanha termina neste sábado, 6, e visa oferecer diversos produtos com descontos que podem chegar a 70% ao consumidor.

Segundo a presidente da ACIA, Ivelane Catarine, o evento é semelhante à “Black Friday” e se inspira nas experiências de iniciativas semelhantes criadas em municípios paraenses. “É um projeto piloto. Esperamos que ele venha movimentar o comércio e mostrar a força do setor”, disse.

Entre as 300 lojas participantes está a da Antônia Magalhães, proprietária da Preta Variedades, localizada no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. De brinquedos a artigos para mulheres, a empresária aposta na variedade como diferencial.

“Eu ouso em falar que temos de tudo e mais um pouco. Essa é uma forma para atrair nossos clientes e oferecer uma um segmento maior de produtos, com descontos. O cliente sai ganhando. Nós saímos ganhando. Todo mundo sai ganhando”, declarou a empresária.

Quem garantiu o brinquedo dos sobrinhos foi a estudante de psicologia, Helen Nascimento. “Comprei presente para os meus quatro sobrinhos, com valores interessantes. Nesse momento, com as condições financeiras delicadas por conta da pandemia, toda oferta é boa”, declarou.

Uma novidade este ano é que, além de produtos, os serviços passaram a ser os queridinhos na lista de descontos. É possível encontrar, por exemplo, assistência técnica de aparelho celular oferecendo troca de tela com preço abaixo do praticado, além de clínicas de saúde e estética.

Para incentivar ainda mais o consumidor a comprar nesse período, ao adquirir produtos acima de R$20 nas lojas participantes da campanha, os clientes vão concorrer a um carro 0KM, que deve ser sorteado ao final da programação.

Cuidado com o golpe

Devido a alta nas demandas de produtos com descontos, muitos lojistas aproveitam o momento para aplicar o golpe do desconto, tanto que a “Black Friday” passou a se chamar “Black Fraude”. Na ocasião, empresários maquiam os valores dos produtos e afirmavam dar descontos que não existem.

Para evitar que situações como esta, os organizadores do “Liquida Ananindeua” criaram um canal de denúncias no portal da Associação Comercial de Ananindeua, no link: acian.com.br, ou se preferir, o consumidor pode solicitar o contato para com o lojista.

É importante ressaltar que, para os proprietários participarem da campanha, todos precisaram assinar um documento em que se comprometeram a garantir os descontos reais.

Mesmo com os riscos de golpe, uma pesquisa realizada pelo site Zoom, ferramenta de comparação de preços e produtos, aponta que 59% dos consumidores afirmam acreditar que os produtos terão descontos reais.