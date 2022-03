Funcionários de UPA de Ananindeua denunciam “assédio e despreparo” de gestora

Os funcionários da UPA Daniel Berg, no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua, denunciam estarem sofrendo assédio moral da diretora da unidade, Suzi Baía. Médicos, enfermeiros e técnicos se reuniram e levaram o caso ao Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), que informou estar apurando evidências para denunciar formalmente às autoridades policiais e de saúde, bem como ao Ministério Público do Pará. O Sindmepa já informou a situação ao Conselho Regional de Medicina e à Secretaria de Saúde de Ananindeua (Sesau).

Segundo o Sindmepa, vários funcionários da UPA denunciaram assédio moral proferido pela diretora da UPA. “Até mesmo policiais teriam sido convocados pela diretora para atuar dentro da unidade, fiscalizando as atividades dos servidores. Relatos apontam que policiais chegaram a invadir os corredores da unidade, bem como as acomodações de repouso dos servidores, num total desrespeito ao trabalhador”, diz o órgão em nota.

O Ananindeua em Revista teve acesso a trocas de mensagens, relatórios e até a um boletim de ocorrência feito contra a diretora. Em um relatório de 13 páginas encaminhado à Sesau, estão os depoimentos de nove médicos plantonistas com escalas fixas (que compõem mais de 70% da escala fixa da unidade), cinco enfermeiros e dois técnicos. “Foi a primeira vez que eu fui humilhado em um plantão”, diz um dos médicos no relatório. “Suas rondas constantes humilhando funcionários, gritando pelos corredores, criaram um ambiente pesado e de estranheza até mesmo nos pacientes”, diz outro médico.

Suzi Baia é diretora da UPA do Icuí (Arquivo pessoal)

Uma das enfermeiras da UPA, que pediu para ter a identidade resguardada, diz que não aguenta mais sofrer tantos assédios. “Nós convivemos com uma direção antiética, sem profissionalismo nenhum, que adora nos assediar moralmente. Tem várias histórias de coação lá dentro, várias pessoas já pediram para sair da unidade porque não aguentaram ficar lá com ela”, denuncia a profissional. “Ela nos intimida, não temos liberdade de expressão. Se ela se sente ameaçada ela te persegue, te prejudica. Vários colegas passam por essa situação lá dentro”, afirma a enfermeira.

Processo administrativo na SESAU

Cerca de seis pessoas já deixaram a unidade alegando não aguentar mais essa situação. No setor jurídico da Sesau corre um processo administrativo contra a diretora da UPA, com relatórios de médicos e enfermeiros. “Enquanto corre esse processo, ela continua na direção agindo da mesma forma”, diz a enfermeira. “Atualmente ela anda tentando comprar o nosso silêncio fazendo sorteios de notebooks entre os funcionários com dinheiro da saúde, o que é ilegal. Inclusive já soubemos que ela já causou problemas enquanto esteve à frente da presidência do Rotary Club por suas condutas inadequadas”, acrescenta.

Segundo uma médica da UPA, que também pediu para ter a identidade preservada, as reclamações contra a diretora são unânimes. “Desde os porteiros até os médicos, toda pessoa que trabalha aqui tem uma situação pra contar. Antes dela era uma empresa privada que gerenciava, contratada pela prefeitura. Era um paraíso. Toda a equipe se dava muito bem”, explica.

Segundo ela, a diretora começou a interferir na dinâmica da UPA do Icuí antes mesmo de acabar o contrato da antiga empresa gestora, em dezembro de 2021. “Ela se autoempossou, já chegou tomando várias atitudes absurdas. Até comida estragada foi servida para os funcionários”, conta.

“Ela não é da área da saúde e não foi preparada para atuar na área. Tem atitudes de despreparo, como entrar na sala no meio de uma reanimação cardíaca sem proteção nenhuma. Ela chama a manicure para fazer a unha dela dentro da sala de trabalho e manda os médicos priorizarem o atendimento de conhecidos dela que chegam lá sem nem entrar em fila”, denuncia.

Funcionários dizem que se sentem coagidos

Segundo funcionários, Suzi Baía teria algum tipo de influência sobre outras UPAs de Ananindeua. Ou seja, mesmo pedindo para serem transferidos da unidade, estão sofrendo perseguição nos outros lugares, alegam.

“Ela colocou pessoas dela para vigiar todo mundo. Ela mesmo diz para todo mundo ouvir que ela tem os olheiros dela lá dentro. Os funcionários almoçam e descansam com medo, pois ela não permite o descanso que se tem direito em 12 horas de plantão e que é garantido por lei”, diz a médica. “Ela diz pra gente se demitir se não estivermos satisfeitos”, relata a enfermeira.

Diretora já causou insatisfação em outras instituições

A reportagem apurou que a diretora Suzi Baía já causou insatisfação em outras instituições pelas quais passou. No dia 14 de dezembro passado, ela deixou a presidência do Rotary Club. Em nota o clube informou que ela surpreendeu a todos ao informar inesperadamente sua saída do cargo e também dar baixa na sua condição de sócia representativa do clube. A nota informa que ela se retirou da reunião “de forma desrespeitosa, deixando todos os representantes sem entender tal titude”.

Ainda segundo o Rotay, Suzi retirou várias ações do clube, prejudicando todo o planejamento da instituição e também a comunidade que usufruía das atividades de saúde, por exemplo. Membros da comunidade que recebiam os atendimentos do programa Vida Saudável da UBS Parque Laguna, dentro do Rotary Club, alegam que ficaram desamparados após Suzi Baía encerrar inesperadamente as atividades do programa. “Tudo que ela levou para o clube ela retirou de forma autoritária”, diz um dos membros do Rotary, informando ainda que ela levou toda a equipe do clube para trabalhar com ela na UPA.

O que dizem Suzi e a SESAU

A diretora Suzi Baía nega todas as acusações. Segundo ela, a UPA do Icuí tem realizado um atendimento humanizado, e a sua gestão “é pautada pela flexibilidade de conversa, coisa que não se tinha na gestão passada”. “Hoje a UPA é uma referência no município de Ananindeua. Faz seis meses que nós assumimos e temos, inclusive, um setor de motivação para os funcionários, nós os incentivamos com premiações. Em janeiro deste ano sorteamos um notebook entre os funcionários. Apenas a UPA do Icuí tem isso”, diz Suzi Baía. Ela não quis comentar sobre a sua saída da presidência do Rotary Club.

O Ananindeua em Revista pediu nota à Prefeitura de Ananindeua e à Secretaria de Saúde do município, mas até o fechamento desta edição não teve retorno.