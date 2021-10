Famílias são evangelizadas por meio das peregrinações do Círio

No período que antecede o Círio, milhares de fiéis em todo o Estado do Pará recebem em casa uma visita abençoada: a da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. As peregrinações com as imagens da padroeira dos paraenses são tradição, e cada católico que tem essa honra, se prepara de forma especial.

A programação funciona da seguinte forma: cada paróquia da Arquidiocese de Belém tem vários grupos que se organizam e promovem encontros em casas de fiéis e amigos. Esses encontros têm uma espécie de roteiro descrito no livro das peregrinações, especificando um tema para cada reunião. Este ano foram impressos 30 mil exemplares do livreto e distribuídos em todas as regiões episcopais da Arquidiocese de Belém.

Dona Rosana Silva é uma líder de grupo de peregrinação da paróquia Santa Paula Franssineti, na Cidade Nova 6, em Ananindeua. Ela explica que o principal objetivo das peregrinações é evangelizar as famílias. “Nós somos uma equipe e, por meio das peregrinações, levamos o Evangelho às famílias. A Igreja usa o Círio para anunciar Jesus, e Maria leva Jesus às familias”, explica.

Para ela, setembro é um mês especial, pois começam as peregrinações, que funcionam como um prenúncio do tão esperado mês do Círio. “A gente já começa a se alegrar, pois é Círio outra vez. Nós entramos nos lares, atingimos várias pessoas partilhando a palavra de Deus”, conta emocionada.

Maria de Lurdes, 61, fiel da comunidade Santa Rita de Cássia, da paróquia Santa Paula Frassinetti, participa das peregrinações todos os anos. Na última quarta-feira, 6, ela abriu as portas de sua residência para um grupo de mulheres que celebraram uma novena.

“Eu tenho uma fé muito forte em Nossa Senhora de Nazaré, confio na interseção Dela. Eu já alcancei muitas graças, uma delas foi quando a minha mãe de 92 anos caiu e quebrou o fêmur. Os médicos não queriam operá-la. Ela operou, ficou boa e está andando para a honra e glória de Deus”, testemunha a religiosa.