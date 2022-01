Conheça as promessas do MMA de Ananindeua

O lutador de MMA e atual detentor do cinturão peso meio-médio do Ironman, Eduardo Camelo, já é sem dúvidas um dos atletas de maior destaque da categoria no Estado do Pará. De Ananindeua para o mundo, o campeão já participou de campeonatos internacionais, como o Extreme Fighting Championship (EFC), realizado na República do Tartaristão, na Rússia, no ano passado.

Entretanto, focar em alavancar a sua carreira não tem sido a única ocupação de Camelo. Pois, no mesmo lugar em que nasceram além do cinturão, dezenas de medalhas em outras categorias do esporte, o atleta também prepara outros jovens para o mundo das lutas profissionais, em uma academia na Cidade Nova 8.

Com treinos pesados de segunda à sexta, Fábio Felipe e Jorge Vinícius, mais conhecido como Hulkinho, são acompanhados por Eduardo na busca de mais técnica, preparo físico e, claro, vitórias. “A gente sabe reconhecer quando alguém vai longe. Então, é bom investir desde cedo no crescimento desses garotos, pois eles vão dar muito resultado lá na frente, como já tem dado, lutando em suas categorias”, afirma Camelo.

Sidney Oliveira ()

Fábio tem 15 anos e mora no Icuí-Guajará. Influenciado pelos pais, com 11 anos começou a lutar e garimpar medalhas. O adolescente já foi bicampeão da Copa Vieira de Wrestling, Campeão Paraense pela Federação Paraense de Wrestling, Campeão na mesma categoria em Marituba e campeão em Salvaterra pela seletiva dos Jogos Escolares.

Ele que sonha em competir no MMA profissional, tem um objetivo esse ano: representar Ananindeua nos Jogos Escolares Brasileiro (JEBs). As seletivas paraense devem ocorrer em fevereiro.

“Além de mestre, o Camelo é também inspiração no MMA, que é onde também quero chegar. Para isso, tenho treinado pesado, quase todos os dias, e é isso que eu quero pra minha vida. Este ano, quero começar tendo um bom desempenho nas seletivas paraense do Jogos Escolares Brasileiro em Salvaterra e quem sabe, representar o Estado no nacional”, disse Fábio.

Outra promessa do esporte, Hulkinho tem 17 anos e mora no bairro 40 Horas. Conheceu o mundo das artes marciais ainda com 5 anos de idade, também influenciado pelos pais, mas é desde 2018 que mudou seus treinos para seguir uma profissional. O jovem já saiu vencedor na IV Copa Barcarena de Jiu-Jitsu 2018, foi bicampeão no Circuito Castanhalense, campeão Norte Brasileiro e bicampeão no torneio interno de Jiu-jitsu.

Ele que sonha em chegar no Ultimate Fighting Championship (UFC), maior campeonato de MMA no mundo, já iniciou o ano focado em conseguir mais vitórias. Agora em janeiro, deve lutar no Campeonato Reis do Tatame de Jiu-Jitsu, promovido pela Federação Paraense da categoria.

“Estou treinando pesado com o auxílio do Camelo, que é um mestre que tem acreditado em mim e me ajudado a acreditar também, focado na luta do dia 23 de janeiro. Além disso, em fevereiro completo 18 anos de idade, e assim, poderei começar a lutar em mais competições, além de poder ingressar no MMA, que é meu maior objetivo”, conta Hulkinho.

Apoio necessário

Para Eduardo Camelo, apoiar esses jovens que sonham em ter uma carreira profissional no esporte desde cedo, significa dar a eles o que ele mesmo não teve quando começou a caminhar no esporte

“Eu tento fazer por eles o que eu não tive quando estava começando. Eu fui ter apoio e direcionamento na carreira já muito tarde, então, eles estão sendo assistidos agora para que sejam grandes atletas bem melhores que eu”, explica Camelo.

Sobre a dupla, o lutador não poupa elogios. “O Fábio é um menino de 15 anos muito dedicado no que faz e tudo que ele faz é com excelência. Desde cedo ele já coleciona vitórias. Não duvido nada que daqui um tempo, esse rapaz seja o Jon Jones do Brasil. Sobre o Hulkinho, o jiu-jitsu dele é fora de sério. Ele tem 17 anos e aqui já luta com rapazes de 30 anos, então só disso, já se vê o potencial que ele tem, né? Ele vai fazer 18 anos em fevereiro e começar a lutar. Esse ano, já vamos fechar a primeira luta dele e tenho certeza que ainda vai longe”, declara orgulhoso.