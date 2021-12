Escola municipal em Ananindeua recebe ação do programa Busca Ativa Escolar

A escola Maria Emília, no bairro Distrito industrial, em Ananindeua, recebeu na manhã desta terça-feira (7), ações do programa Busca Ativa Escolar para monitorar e reconduzir os alunos que fizeram a prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Participaram da iniciativa o prefeito do município, Dr. Daniel Santos e a secretária municipal de Educação, profª Leila Freire.

“É importante fazermos cada vez mais a buscar ao nosso aluno, que possamos incentivá-lo a vir para escola e, com isso, diminuir a evasão escolar, até zerarmos. É só através da educação que vamos construir um futuro melhor”, contou o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos.

“Para mim foi um prazer passar essa manhã com o aluno, poder trazê-lo à escola. Pude ouvi-lo um pouco e pontuar onde podemos melhorar. É importante reforçarmos para cada um a importância do aluno fazer a prova do Saeb, a nossa prova de avaliação. É através dessa prova que vamos poder ter um panorama de como está a nossa educação básica no nosso município”, pontuou o chefe do executivo municipal.

A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), uma iniciativa para combater a evasão dos alunos da sala de aula. Uma das metas da Semed até o final de 2024 é zerar a evasão escolar na Rede Municipal Pública de Ensino – o aluno deixa de frequentar a escola e no ano seguinte não é encontrado em nenhuma unidade seja municipal, estadual, federal, ou na particular. O abandono é o percentual de alunado que foi matriculado no início do ano e no decorrer do ano letivo deixou de frequentar a escola, mas no ano subsequente retornou matriculado na mesma série.

“A importância de incentivar o aluno a vir à escola, para sala de aula e, principalmente, hoje, para a prova do Saeb, é um momento valoroso para a educação de Ananindeua. Nós temos em nosso município um movimento que envolve combater a evasão e abandono escolar”, explicou a secretária Leila Freire.