Vereadores aprovam projeto que renomeia “Avenida Guajará I” para “Avenida Milton Taveira”

O articulador político de Ananindeua Milton Taveira faleceu no último sábado (23). Por conta de sua relevância e influência na política da região, a gestão municipal decidiu realizar uma homenagem póstuma, nomeando a Avenida Guajará I de “Avenida Milton Taveira”. O falecido era coordenador da Aliança Partidária da cidade.

Durante a sessão da Câmara da última terça-feira (26), o projeto de alteração foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Além da homenagem do legislativo, o prefeito Daniel Santos também decretou luto oficial no município por três dias. O decreto determinou que as bandeiras em órgãos públicos fossem hasteadas a meio mastro no período.

“Considerando o falecimento do servidor Milton Taveira dos Santos, ocorrido na noite do dia 23 de abril do ano corrente, nesta cidade; a relevância dos seus serviços prestados ao nosso Município, tendo exercido com dedicação a atividade de Articulador Político nesta cidade e o legado que certamente deixará aos Munícipes; que o Município de Ananindeua se solidariza com a dor da família do senhor Taveira, digno das homenagens póstumas por ter sido personalidade de destaque nesta municipalidade. Decreta Luto Oficial em todo território do município de Ananindeua por 03 (três) dias, pelo falecimento do cidadão e funcionário deste município, Milton Taveira dos Santos”, diz o decreto.

Victor Moraes, neto de Milton, esteve presente na sessão que homenageia seu avô. Em seu pronunciamento, ele agradeceu a lembrança dos parlamentares e pontuou os serviços realizados ao município.

“Meu avô conhecia a realidade de cada bairro, de cada pessoa, de cada família. Ele gostava de conhecer cada pessoa pelo nome e a história. Hoje, ele representa uma ideia. Uma ideia de fazer o bem comum com humanidade, dignidade, humildade, companheirismo, caráter, justiça, liberdade e principalmente, com a democracia. Apesar de ter uma vida curta, ele foi um grande homem de grandes ideias”, disse emocionado.

