Summit Ananindeua: 1° Encontro de Inovação e Tecnologia de Ananindeua será nesta terça-feira

Ananindeua promove o primeiro "Summit Ananindeua" nesta terça-feira (24). O evento de inovação e tecnologia é realizado por todo o país, reúne startups e empresas dessa área e oferece conteúdos atuais e relevantes para a carreira e negócios. A programação será no auditório da Universidade da Amazônia (Unama) do município.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem o intuito de articular e fomentar o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação no município e o evento terá a arena Ananin de Robôs, o espaço Conexão Ananin, e como atração principal, o lançamento do projeto do Polo Criativo Digital, parque tecnológico específico para esta área.

VEJA MAIS

O Summit pretende também proporcionar conexões, fortalecer startups locais, além de atrair talentos e parcerias que visam transformar Ananindeua em um polo de tecnologia e inovação do Estado. O encontro contará com quatro profissionais renomados nacionalmente e internacionalmente que irão palestrar. Três serão presenciais: Pierre Lucena - Presidente do Porto Digital de Recife (O Vale do Silício Brasileiro); Flammarion Cysneiros Jr. - Consultor de ecossistemas de inovação e mentor de startups do Inovativa Brasil; Kleber Dantas - Fundador de OCCA e de startups de inteligência artificial, educação e NFT no ambiente do Porto digital em Recife; e Claudio Brito - CEO Global Mentoring Group, baseado nos Estados Unidos, já treinou mais de 5 mil mentores em 27 países, que falará com o público virtualmente.

A arena Ananin de Robôs é um espaço destinado para demonstrar o trabalho desenvolvido pela equipe AnaninTech, que é formada por adolescentes do próprio município que trabalham com projetos de tecnologia (Divulgação)

Temas do Summit Ananindeua

Durante as conversas com os convidados, serão abordados os principais temas do mundo tecnológico, como Agrotech (agricultura), Edtech (educação), Fintech (finanças), Healthtech (saude), Govtech (governo), Legaltech (área juridica), Fashiontech (moda), Biotech (biotecnologia), Funtech (entretenimento) e Cleantech (área ambiental).

No encontro também haverá Pitch de apresentação de três startups de Ananindeua, Startup Case de Sucesso; Startup em Fase de Validação e Startup em Fase de Tração. As startups locais são: SICOMBUS: Solução Inteligente em Gestão de Combustível - Marcus Neves; PUPTI: Amazon Art and Design (mercado de luxo amazônico) - Marcos Rego e; LUDUS STUDIO: Games digitais - Ítalo Freitas.

A arena Ananin de Robôs será um espaço destinado para demonstrar o trabalho desenvolvido pela equipe AnaninTech, que é formada por adolescentes do próprio município que trabalham com projetos de tecnologia. E o espaço Conexão Ananin será dedicado ao networking e engajamento entre os participantes.

O evento é destinado para o público geral, e, principalmente, aos jovens de Ananindeua, estudantes, startups locais, comunidade de inovação, empresários da área e pesquisadores. As inscrições são gratuitas e serão realizadas pelo link.

Serviço: SUMMIT - 1º Encontro de Inovação e Tecnologia

Data: 24 de maio

Hora: 19h

Local: Auditório da Unama BR

Inscrições gratuitas: www.sympla.com.br/evento/evento/1557553.