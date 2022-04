O Liberal lança tecnologia de realidade aumentada

O jornal O Liberal é o primeiro jornal do Norte e Nordeste do Brasil a implementar a tecnologia de realidade aumentada em suas páginas. A inovação chega até o leitor a partir deste domingo (10), como mais uma ferramenta de interação com o conteúdo jornalístico. Na primeira etapa do projeto, o usuário já terá acesso a fotografias, vídeos, podcasts, gráficos, dentre outros formatos, em realidade aumentada, pela tela do celular e gratuitamente.

"É uma nova maneira de ler o jornal impresso, em que ele interage com o leitor através do celular. Uma foto no impresso vira um vídeo, uma galeria de imagens, um link para outros conteúdos e assim por diante. A tecnologia permite muita inovação e iremos em breve ir além das páginas, permitindo ao nosso leitor interagir com a cidade, pessoas e produtos. Existe um mundo de possibilidades que nós estamos iniciamos e vamos aprofundar ao longo dos próximos dias", detalha Daniel Nardin, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

A ferramenta de realidade aumentada é mistura de tecnologia e vida real, proporcionando ao usuário uma experiência imediata do mundo a sua volta com a inserção de outras informações em diferentes formatos. A tecnologia já é amplamente utilizada por veículos de comunicação impresso na Europa e no Japão.

A iniciativa é reflexo da busca em sempre inovar e aprimorar a experiência do leitor e internauta de O Liberal. "Nós estamos sempre buscando novidades que possam agregar conteúdo em multiplataformas. Temos a matéria em texto e a foto, mas também vídeos, podcasts e acesso direto para nossas redes sociais e ao site. Estamos sempre trazendo algo novo como uma forma de agradecer a audiência e o carinho do nosso leitor, internauta e público, que só cresce”, destaca Nardin. “Essa novidade vem para o conteúdo jornalístico, mas é uma novidade que certamente traz boas possibilidades aos parceiros, que estão também bastante animados coma novidade”, destaca Aline Viana, diretora de Mercado.

O recurso de realidade aumentada vem para complementar o mecanismo que já vem sendo utilizado desde o ano passado, que é o QR Code. Atualmente, cerca de 80% das matérias publicadas em O Liberal são acompanhadas de conteúdo multimídia, que complementa o que está no impresso.

O head de Estratégias Digitais do Grupo Liberal, Rafael Silveira, explica que a realidade aumentada existe para que o usuário tenha uma noção melhor de algo, indo além da realidade e trazendo mais informação. "A gente espera aumentar a realidade que o nosso leitor está vendo. Com isso, ele tem a realidade, que é o papel, e uma produção de conteúdo muito maior do que ele consegue enxergar. Com a realidade aumentada, a gente consegue entregar grande parte desse conteúdo que não pode ser impresso na página do jornal", frisa.

Veja como acessar a realidade aumentada, passo a passo:

1 - Quando você ver a imagem ao lado em uma matéria, significa que o conteúdo está “turbinado” com Realidade Aumentada

2 - Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse direto pelo seu navegador a tecnologia, digitando o endereço oliberal.com/ra

3 - Na tela aberta no navegador, clique em "Começar" e autorize o uso da câmera do seu celular

4 - Aponte novamente a câmera para o celular e veja o conteúdo que vai aparecer na tela