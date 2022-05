Encontro debate inovação e tecnologia com agilidade

O LibVenture, programa de impulsionamento de startups paraenses realizado pelo Grupo Liberal em parceria com a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley), entrou em uma nova fase nesta terça-feira, 10, com o lançamento do LVMeeting, um pacote gratuito de oficinas, palestras e cursos para o aprimoramento das startups e dos investidores. O evento ocorreu na sede de O Liberal com a presença de clientes do grupo de comunicação.

No primeiro encontro do LVMeeting, a advogada e mestra em Propriedade Intelectual e Gestão de Inovação para Transferência de Tecnologia, Thaís Corrêa Haber, palestrou sobre “Metodologias Ágeis”. “A gente explicou o que são as tecnologias e as ferramentas ágeis e porque elas são sensacionais para serem utilizadas no dia a dia para o gerenciamento, planejamento e execução de projetos”, disse Thaís, que, atualmente, trabalha no Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais.

“A maioria dos projetos falha porque utilizam metodologias ultrapassadas e pouco flexíveis. Essas metodologias (novas) trazem uma forma de fazer o planejamento, a execução e monitoramento, tornando o projeto mais flexível, mais visual para a equipe, permitindo uma maior participação de todos os envolvidos, gerando maior produtividade aos envolvidos no projeto e maior satisfação para o cliente. Tem uma tecnologia para ser adaptada a cada empresa”, resumiu a palestrante.

“Estamos dando o pontapé inicial ao LVMeeting, um produto que criamos para nos aproximar do sistema de startups e também para oferecer cursos, workshops e oficinas. Nesses encontros vamos reforçar relacionamento e conhecimento, apoiar o aprimoramento das startups e da capacidade pessoal dos empreendedores e do mercado como um todo”, explicou o diretor executivo do LibVenture, Leonardo Mártyres.

Leonardo Mártyres, diretor executivo do LibVenture (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

“Estamos criando uma cultura de otimização de processos através desses encontros. Esse primeiro encontro do LVMeeting foi realizado para clientes convidados do Grupo Liberal, de forma gratuita, mas os próximos encontros poderão ser abertos”, explica Mártyres.

O vice-presidente do Açaí Valley, Vítor Alves, conferiu no Vale do Silício, o maior centro de empresas de tecnologia do mundo, localizado nos Estados Unidos, a importância das tecnologias ágeis. “Lá (Vale do Sicílio) as pessoas são muito ágeis, elas desenvolveram um método de aplicar tecnologia o mais rápido possível porque o mercado muda o tempo todo. Então, antes que o mercado mude a situação que a gente está enxergando agora, eles conseguem lançar uma solução para o problema globalmente. Isso faz muita diferença no negócio porque você consegue se antecipar aos concorrentes”, afirma.

Vitor Alves na 1ª edição do LV meeting (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

“Antigamente, a gente estudava metodologia de projeto como se fosse construir um estádio, que vai levar quatro anos, só que o mercado não espera”, completa. “Quem consegue lançar uma solução mais rapidamente, consegue evoluir mais rápido, criando mais empregos e fortalecendo a economia”, destacou Alves.