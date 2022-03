Equipe de robótica de Ananindeua participa de campeonato nacional

Em sua primeira participação na competição First Tech Challenge, a equipe de robótica Ananintech, da Escola SESI Ananindeua, já deixou uma ótima impressão: faturou o primeiro lugar no Torneio OFF Season SteamOS, em agosto do ano passado, com o melhor design do robô, desbancando atuais campeãs nacionais e mundiais. Além disso, ficou entre as oito melhores do país.

Pelo seu grande feito e uma boa colocação, o time recebeu o convite para participar da competição demonstrativa de robótica na modalidade FIRST Tech Challenge, a ser realizada na 9ª edição do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O evento será nos dias 9 e 10 de março, no World Trade Center (WTC), em São Paulo.

A seleção para participar do evento se deu mediante o ranking de pontuação e desempenho em critérios de Máquina, Controle e Inovação (MCI). Ao todo foram selecionadas 12 equipes para o torneio, sendo a Ananintech a única representante do Norte do Brasil.

Para Márcia Arguelles Pantoja, Gerente de educação do SESI Pará, esse reconhecimento é muito importante para a instituição. “Isso demonstra a expertise do SESI com Educação tecnológica, fruto de grandes investimentos, tanto na capacitação docente como na aquisição de materiais para os laboratórios de robótica . Eles responderam à altura e hoje são uma equipe premiada internacionalmente”, diz Márcia, acrescentando que, esse retorno é muito significativo. “São crianças totalmente empenhadas, que têm excelentes resultados na esfera comportamental e de relacionamento interpessoal , assim como alto desempenho nas áreas de conhecimento da matemática e das ciências da natureza”, declarou.

O professor do SESI Ananindeua e técnico da equipe Ananintech, Israel José Braga Silva, detalha mais sobre o funcionamento do projeto implementado na Escola SESI Ananindeua. “Nós trabalhamos com os jovens do Ensino Médio, do primeiro ao terceiro ano, na faixa etária de 14 a 19 anos. Praticamente esses estudantes vão vivenciar o seu primeiro experimento científico, por meio do programa FIRST Tech Challenge (FTC). Os alunos desenvolvem a ciência e a tecnologia, pela metodologia STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática), e, além disso, também olham para as questões sociais. Portanto, este projeto vai além das quatro paredes do laboratório de robótica e alcança o bairro, o Município e até o Estado”, pontuou.

O técnico destacou que a preparação para este torneio teve início na última segunda-feira (07), com o detalhamento da estratégia para o evento, além da montagem e da programação do robô.

Por fim, Israel Silva, falou que a equipe está ansiosa para a competição e que as expectativas são as melhores. “Nós estamos bastante ansiosos, principalmente por ser uma competição que nunca participamos antes. Ela veio bem de surpresa, com muitos desafios, a gente tem menos de um mês para deixar o robô preparado, para realizar todas as missões solicitadas”, destacou.

A 9ª edição do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria terá a presença de vários CEOs de grandes empresas no Brasil, representantes do governo, além da academia e de instituições de ciência e tecnologia para debater a inovação como principal estratégia de crescimento e competitividade do país. O evento ocorre de forma híbrida.