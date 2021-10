Igreja do Icuí-Guajará oferta aulas de reforço gratuitas às crianças da comunidade

A igreja evangélica Assembleia de Deus do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, está ofertando aulas de reforço gratuitamente aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da comunidade. O Projeto “ABC de Cristo” se iniciou em maio, mas as matrículas continuam abertas e a iniciativa é aberta ao público local, portanto, não é restrita às famílias que frequentam os cultos.

As aulas são realizadas semanalmente, de 10h às 11h do sábado de forma presencial no templo localizado no conjunto Uirapurú. De acordo com a coordenadora do projeto, Mônica Moura, o objetivo é acelerar o aprendizado das crianças para que sejam alfabetizadas, além de compartilhar o prazer da leitura.

Mônica explicou que a ideia de oferecer aulas gratuitas à comunidade se deu por reconhecer que a Igreja também deve ter um trabalho social. “Este projeto nasceu por vermos necessidade das crianças, algumas estão na fase da alfabetização mas não são alfabetizadas. Percebemos que com a pandemia, esse processo de aprendizado delas foi prejudicado. Então, como uma Igreja que reconhece as responsabilidades sociais, decidimos contribuir com a sociedade neste sentido”, contou.

De acordo com a coordenadora do projeto, Mônica Moura, o objetivo é acelerar o aprendizado das crianças (Thiago Gomes)

Por conta da pandemia da covid-19, os mais de 10 voluntários trabalham para garantir, além do aprendizado, também a saúde das crianças.” Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança sanitária necessários nestes tempos de coronavírus. Todos os alunos são divididos em três classes para que não ocorra aglomerações. Tudo foi pensado para manter o distanciamento, uso de máscaras obrigatório e limpeza das mãos”, explicou.

Além das aulas, as crianças vão receber os materiais de estudo, caderno, livros didáticos de forma totalmente gratuita. As matrículas estão sendo feitas na própria igreja.

Serviço:

Projeto “ABC de Cristo”

Matrículas abertas na igreja Assembleia de Deus - Congregação Betânia

Endereço: Conjunto Uirapuru, quadra 28, Nº 40, Icuí-Guajará