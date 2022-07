Ed Luz lança videoclipe 'Hipnotizadinho' nesta sexta-feira (08)

Ed Luz lança nesta sexta-feira, 8, o videoclipe de “Hipnotizadinho”, gravado em Belém, com participação especial de Nirah Duarte (ex-The Voice Brasil) e direção geral de Kevin Hendrix.



COLÔNIA DE FÉRIAS

Começaram as inscrições para a programação de férias da UsiPaz Icuí-Guajará, com vagas limitadíssimas. A adesão deve ser feita de modo presencial, das 09h às 12h, no teatro do complexo. A colônia de férias ocorrerá de 11 a 15 deste mês, das 8h às 12h, para crianças de 07 a 12 anos com e sem deficiência.

ANIVERSÁRIO

Vereador de Ananindeua, Osmar Nascimento, faz aniversário no próximo domingo (10) (Reprodução)

Osmar Nascimento, vereador do município, faz aniversário neste domingo (10) e vai comemorar a data ao lado da esposa Milena Nascimento e das filhas.

BODAS DE PAPEL

Kim Alves e Dani Carvalho comemoram um ano de união (Divulgação)

Kim Alves e Dani Carvalho acabam de completar um ano de casamento e celebram juntos cada passo dessa união.

SOCIAL

Adriana Cardoso, Erick Monteiro, Olival Marques e Raul Sampaio (Divulgação/Jeferson Höenisch)

Adriana Cardoso, Erick Monteiro, Olival Marques e Raul Sampaio em recente encontro no município.

NO CLIMA

Prefeito Dr Daniel e esposa em clima junino (Reprodução/ Instagram)

O prefeito Doutor Daniel Santos recebeu o carinho de sua amada, Alessandra Haber, primeira-dama do município, durante toda a temporada junina.

B’DAY

Michelly Alcântara comemora a chegada de mais um aniversário (Arquivo Pessoal/ Michelly Alcântara)

A renomada consultora jurídica do Estado, Michelly Alcântara, comemora a chegada de mais um aniversário no próximo dia 16, com um jantar especial em família. A coluna deseja felicidades!