O que fazer hoje em Ananindeua: confira a agenda do fim de semana na cidade

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, shows, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Quinta, 21 de abril

Quinta do Karaokê

Entrada free a noite toda

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Quinta Live Oficial 2.0

O polêmico DJ Henrique Play Boy e o DJ Lucas Pressão

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próx à Independência.

@pitstop.oficial2.0

Karaokê da Athena

A partir das 19h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Noite de sertanejo com Adriana Oliver

Início às 21h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Nelsinho Rodrigues faz show na cidade neste fim de semana (Divulgação)

Sexta, 22 de abril

Du Baile

Show iniciando às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Breha Nejo

Nelsinho Rodrigues, Cezar Farias e DJ Diogro.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Ygor Ferraz e Akilla Marques

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Noite de rock

GeoRocks e Aline Alves.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Sábado, 23 de abril

Sabadão Especial

Música ao vivo com Nando Lima.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Bruna Barros

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Festival Rock Nacional

Engenheiros do Havai Cover. O poeta e o profeta. Legião Urbana por Roquerage. Raul Seixas por Sérgio Leite.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Sábado Delas

Nira Duarte, Suanny Batidão e DJ Diogro. Mulheres não pagam até as 21h.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Sábado Oficial

Lorrane Araújo + Max Mendes. Início às 20h.

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próx à Independência.

@pitstop.oficial2.0

Grupo Deixa em Off

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Acoustic Classic Rock

Claudio Wallace canta o melhor do classic rock no formato acústico. No setlist passeiam U2, Beatles, Pink Floyd, Nirvana, Bread, Simon and Garfunkel, Elton John, Queen, Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan e outros grandes nomes do Rock. Início às 22h.

Arpleuticos Beer (Av 03 Corações).

@arpleuticos_oficial

Domingo, 24 de abril

Pagode Anani

Às 14h. Ratto Lima às 18h.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Victória Pinheiro

A partir das 20h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Samba do Ticome

Bruno Dias e Banda.Entrada free até 19h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto