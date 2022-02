Em formato online, Carnanindeua 2022 leva alegria às pessoas

De maneira diferente, mas mantendo a mesma alegria contagiante dos últimos anos, o Carnanindeua 2022 acontecerá em formato de live, com transmissão ao vivo nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, a partir das 19h, pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Ananindeua, que está organizando o evento por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

A cultura tem se reinventado durante essa fase pandêmica. E o Carnaval, um dos maiores eventos culturais do país, que movimenta a economia, além de levar entretenimento e alegria aos foliões, não poderia ser diferente. Segundo a Prefeitura de Ananindeua, o Carnanindeua Live Folia surge desta necessidade de levar a festa do carnaval para as pessoas, mesmo que em casa, garantindo segurança e sem aglomerações.

O secretário municipal de cultura, César Freitas, considera importante que as manifestações culturais sejam preservadas, fomentadas e democratizadas, por se constituírem como a voz do processo cultural de uma sociedade.

“Todas as agremiações e blocos participantes do Carnanindeua 2022 receberão subvenção para realizar suas lives. Teremos também, a escolha da Musa do Carnanindeua, além da apresentação de shows de grupos de samba locais. Isso nos orgulha e reforça nosso comprometimento com a Cultura e os agentes culturais do nosso município”, diz o secretário.

Segundo ele, é importante seguir todos os protocolos de saúde. “O Carnanindeua ocorrerá em um espaço fechado, onde apenas os blocos e agremiações, em seus respectivos horários, terão suas apresentações ao vivo”, explica.

As apresentações do evento ficarão por conta da Isís Vieira, produtora de conteúdo digital, e Tuppiniqueen, produtor de conteúdo. Isís chamou as pessoas para participarem e promete que este novo formato terá a mesma animação do carnaval na rua.

“Minha irmandade, não é porque o carnaval está diferente que ele não vai acontecer. Carnanindeua esse ano promete demais comigo e o Tuppiniqueen no comando para arrastar vocês e fazer muita folia. Simbora!”, disse a influencer.

Blocos não poderão sair às ruas este ano

Os blocos de carnaval não poderão sair às ruas do município este ano, mas alguns estarão na programação da folia que, por conta da pandemia, foi adaptada para o formato online e será bem diversificada. A programação contará com a apresentação de bandas de axé, blocos carnavalescos, concurso da Musa do Carnanindeua, dicas de saúde e maquiagem, entre outras atrações para que as pessoas possam curtir de casa este período de muito folia.

Segundo a prefeitura, todas as equipes que atuarão na transmissão da live serão testadas e estarão vacinadas.

Confira a programação do Carnanindeua 2022

Dia 23/02 (quarta-feira)

Abertura – 19h

Escola de Samba Caprichosos da Cidade Nova

Dicas de Maquiagem (Vídeo)

Concurso Musa do CARNANINDEUA 2022

Dica de saúde: Vacinação

Palco Samba & Folia: Plínio do Cavaco e Mariza Black

Resultado da Musa do Carnanindeua 2022

Bloco do Brasileirinhos

Palco Reis da Folia: Steve Pegada

Dia 24/02 (quinta-feira)

Abertura – 19h

Apresentação da Musa do Carnanindeua 2022

Dicas de Fantasia Infantil

Bloco CARNANINDEUA Kids: Badaleiros Badalados

O Carnaval da Inclusão: Andrea Sousa

Palco Samba & Folia: Marta Mariana & Banda e Carlinhos Macarrão

Dica de Carnaval: Não É Não

Bloco do Olhão do Maguari

Palco Reis da Folia: Mizerê

Dia 25/02 (sexta-feira)

Abertura – 19h

Palco Reis da Folia: Swing do Panda

Dicas de Customização de abadá

Apresentação da Musa do Carnanindeua 2022

Palco Samba & Folia: Markinho PS e Serginho Nóbrega

Dica de Carnaval: Empreendedorismo Feminino & Folia

Bloco do Bacurau da Meia Noite

Palco Reis da Folia: Eloy Iglesias