Dia da Favela é comemorado com programação especial no Paar, em Ananindeua

O Dia da Favela é comemorado nacionalmente nesta quinta-feira (4), por isso, em Ananindeua, a Central Única das Favelas (CUFA) realizará uma grande ação comunitária de esporte e lazer na rua. Será a primeira Rua de Lazer na Comunidade do Paar, valorizando a cultura popular mais típica da criança e juventude.

Segundo a organização, as famílias irão ocupar as ruas com as brincadeiras que todo mundo lembra dos seus tempos de infância com uma programação que vai desde às 9h até às 19h. O evento será na sede do Movimento Jovens do Amanhã, localizado na Alameda Coary, no bairro do Paar.

“Vamos realizar um evento de rua que valorize as brincadeiras de rua populares mais tradicionais que estão sendo esquecidas pelo avanço da tecnologia. A rua onde a atividade ocorrerá será fechada para os carros e as famílias serão convidadas para colaborar na organização e nas brincadeiras, de modo a integrar a comunidade, aproximar crianças e jovens, provocar experiências lúdicas para todas as pessoas envolvidas”, explica Bozo Cardoso, líder da CUFA.

Durante a programação, a população vai disputar os seguintes jogos: peteca, travinha, queimada, taco bol, elástico e pula corda; além de cama elástica e piscina de bolinhas para as crianças. No dia, a Alameda Quari, conhecida como Rua da Casa da Sopa, será ocupada, dividindo os espaços para garantir a segurança de todos em relação ao covid-19, informa a organização.

Bozo Cardoso, líder da CUFA, promete uma linda programação para a criançada (Cristino Martins)

Ocorrerá também uma oficina de grafitagem nos muros da sede da CUFA Ananindeua, tendo como participantes os jovens da comunidade, além do Cine de Rua com exibição de documentários sobre a CUFA. A programação se encerrará com roda de conversa.

“Esperamos alcançar uma grande valorização da identidade comunitária, integrando famílias, despertando um olhar para a cultura popular através das brincadeiras da infância de todos nós. A CUFA tem o compromisso de fortalecer iniciativas que contribuam para a qualidade de vida das pessoas em bairros, cidades e comunidades que carecem de políticas públicas, mas são extremamente ricas em valores humanos que muitas vezes não têm visibilidade”, conta Bozo.

“A Rua de Lazer é uma ação popular tradicional e encontramos nessa tradição a melhor maneira de celebrar o Dia da Favela em nossa cidade, iniciando também uma jornada para transformar essa data em um feriado municipal reconhecido e recorrente todos os anos”, finaliza.

Evento terá rodas de capoeira (Cristino Martins)

Confira a programação completa:

9h: abertura e inscrição para as brincadeiras

9h30: início do acesso aos brinquedos infantis e das brincadeiras com grupos menores (peteca, taco, elástico, pula corda)

11h: distribuição de lanches

12h: encerramento das atividades da manhã

15h: abertura para os jogos coletivos e inscrições dos times

15h30: início das disputadas de futebol de travinha e queimada;

18h: festival de cultura popular com apresentações de canto, hip hop e poesia de acordo com o que for identificado entre os talentos locais;

19h: exibição do Cine de Rua com o mini-doc sobre a CUFA no Pará e lançamento do documentário da CUFA nacional.