Covid-19: Ananindeua define vacinação para sábado (12) e para próxima semana

O Município de Ananindeua promove neste sábado (12) Campanha de Multivacinação, incluindo a vacina pediátrica contra a covid-19 em 14 UBS. Além disso, a Prefeitura Municipal definiu o calendário vacinal no período de segunda-feira (14) até sexta-feira (18).

A vacina Coronavac terá a primeira dose destinada para crianças de 6 a 11 anos e pessoas a partir de 12 anos de idade; a segunda dose será aplicada em crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

Já a vacina Pfizer pediátrica terá a primeira dose para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, imunocomprometidos ou não; a segunda dose para crianças de 5 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 2 meses completos após a primeira dose.

A primeira dose da Pfizer adulto será aplicada em pessoas a partir de 12 anos ou mais; a segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais, que tenham tomado a 1ª dose da Pfizer, com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose; a terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo de 4 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores; a quarta dose para pessoas com 85 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 4 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

A vacina Astrazeneca (grávidas não podem tomar este imunizante) vai contar com aplicação da primeira dose para pessoas com 18 ou mais; segunda dose para pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado a primeira dose da Astrazeneca; terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 4 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

A vacinação ocorrerá de 8 às 12h30. As prefeituras de Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará retomarão a vacinação na próxima semana.

Pontos de vacinação em Ananindeua neste sábado (12), das 8 às 12h:

UBS: Ananindeua Centro/Águas Lindas/Júlia Seffer/Aurá/Distrito Industrial/Guajará 1/Ana Maria Moraes (Conjunto Paar)/Curuçambá Rural/Vânia Monteiro (Cidade Nova IV)/ Paulo Frota (Cidade Nova II)/Nova Zelândia/Coqueiro/Jaderlândia/Guanabara.

Confira os 27 pontos de vacinação em Ananindeua da próxima semana: