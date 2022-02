Comédia romântica estrelada por Jennifer Lopez chega aos cinemas

Você sabe que uma comédia romântica é boa quando vê que é protagonizada pela Jennifer Lopez. É a garantia de duas horas de entretenimento bom, romance, alguns diálogos e reviravoltas clichês, e vários momentos para rir e chorar. Pois bem, temos tudo isso e mais um pouco em Case Comigo, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira (10) e está em exibição no CineSystem, cinema do shopping Metrópole Ananindeua.

No longa, Kat Valdez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas cantoras pops, além disso, ela faz o par mais sexy do mundo com seu noivo Bastian (Maluma). Seu mais famoso hit "Marry Me" está subindo nas paradas e para comemorar o casal decide se casar com a multidão de seus fãs e que será transmitido pelo mundo todo.

No dia do casamento, Kat descobre que seu noivo estava traindo ela com sua assistente. Abalada e com raiva, ela acaba se casando com alguém aleatório da platéia, Charlie Gilbert (Owen Wilson), arrastado por sua filha para a cerimônia.

Outras estreias desta semana no cinema

Em Morte no Nilo, durante sua viagem de lua de mel pelo rio Nilo, o casal Linnet Ridgeway (Gal Gadot) e Simon Doyle (Armie Hammer), convidaram os entes mais queridos para embarcar no barco Karvak e celebrar a união do casal. Porém a rica herdeira é misteriosamente morta de noite e por quase todos os passageiros têm motivos para matá-la. Mas um dos convidados, por coincidência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules Poirot, que começa a investigar o caso.

Enquanto as investigações têm início no próprio barco, novas mortes acontecem com o intuito de encobrir a verdade e o caso acaba sendo mais difícil de se solucionar a cada tempo que passa. Situado em uma paisagem épica de vistas panorâmicas do deserto egípcio e das majestosas pirâmides de Gizé, este conto de paixão desenfreada e ciúme incapacitante apresenta um grupo cosmopolita de viajantes impecavelmente vestidos entre voltas e reviravoltas.

Já em Exorcismo Sagrado, Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.

Confira a programação completa do cinema:

Programação válida até 16/02