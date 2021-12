Cinemas têm estréias esta semana com terror, animação e drama

No terror A Babá: O Chamado das Sombras, uma família se muda para a nova casa após o nascimento do bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar da recém-nascida. No entanto, Egor, o filho mais velho, fala sobre o comportamento assustador da mulher, mas seus pais não acreditam nele. Então, um dia, Egor chega em casa e não encontra vestígios da babá e nem da criança. Também se depara com os pais em transe, sem ao menos lembrar que tiveram uma filha.

Em Vigaristas em Hollywood, o produtor Max Barber contrai uma dívida junto do chefe da máfia Reggie Fontaine, devido ao seu último fiasco cinematográfico. Com a vida em jogo, Max produz um novo filme apenas para matar o protagonista numa acrobacia e cobrar o prémio do seguro. Mas quando Max escolhe Duke Montana, não espera que o velho alcoólico se sinta revitalizado perante as câmaras. Incapaz de matar Duke numa acrobacia básica, Max coloca-o em situações cada vez mais perigosas, das quais Duke se vai safando sempre.

Em Missão Resgate, depois que uma distante mina de diamantes desmorona na região norte do Canadá, um motorista de caminhão faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar com vida os mineradores soterrados durante o acidente. Mas as condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a missão cada vez mais difícil.

King Richard: Criando Campeãs é um filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Destinado a fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo sua visão clara que construiu para as filhas Serena (Demi Singleton) e Venus (Saniyya Sidney). Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para fazer com que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo.

O novo filme de Resident Evil se passa quando uma próspera empresa farmacêutica Corporação Umbrella que atuava em Raccoon City agora é nada mais do que uma cidade fantasma. O êxodo da empresa deixou a cidade cheia de perigos ainda a serem descobertos. Mas quando o mal é liberado, a população local é ameaçada e um grupo de sobreviventes descobre o mal que se esconde na cidade.

Em Clifford: O Gigante Cão Vermelho, a estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da família.

Confira a programação completa:

A babá - O chamado das sombras: Domingo, Quinta, Sexta, Sábado, 22h.

Eternos: Todos os dias, 21h15.

Encanto: Todos os dias, 16h45, 14h, 14h30, 16h10, 19h.

Resident Evil - Bem-vindo a Raccoon City: Todos os dias, 18h20, 20h30, 15h, 17h15, 19h30, 21h45.

Noite Passada em Soho: Todos os dias, 14h10.

Clifford: Todos os dias, 14h10, 14h40.

Casa Gucci: Todos os dias, 14h10.

Ghostbusters: Todos os dias, 14h20, 19h.

Missão Resgate: Todos os dias, 16h50, 21h35.

King Richard: 15h, 17h15, 19h30, 21h45.

Vigaristas em Hollywood: Todos os dias, 18h45, 20h55.

Mostra-me o Pai: Todos os dias, 14h40.