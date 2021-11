Cemitérios de Ananindeua devem receber mais de 25 mil visitantes no Dia de Finados

2 de novembro, Dia de Finados. Momento de relembrar aqueles que já se foram. Diferente do ano passado, com as restrições da pandemia, este ano as pessoas podem reunir seus familiares e visitar as sepulturas dos seus entes queridos. Em Ananindeua, a previsão é que 25 mil pessoas passem pelos três cemitério públicos: Cemitério Girassol, São Francisco Xavier e aqui no cemitério São Sebastião.

Marisa Lima, titular da Secretária de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua (Semcat), observou que a limpeza e a manutenção dos cemitérios da cidade faz parte do cronograma de atividades da prefeitura. Porém, o segundo Dia de Finados da pandemia de covid-19 demandava atenção especial.

Muitos não puderam se despedir de entes queridos no ano passado, devido às restrições da pandemia. Este ano, pessoas compareceram em massa aos cemitérios em Ananindeua (Ivan Duarte / O Liberal)

"Foi feita uma intensificação dessa atividade, para deixar esses espaços mais humanizados para para receber os visitantes. Muitos não tiveram a oportunidade de velar seus entes queridos e sabíamos que teríamos muitas pessoas. Contamos com internos do programa Conquistando a Liberdade, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em que cada dia de trabalho reduz a pena", comentou Marisa.

Mas em Ananindeua não havia apenas a movimentação nos cemitérios públicos. Muitos cemitérios particulares também tiveram intensa movimentação. No cemitério parque Recanto da Saudade, desde cedo havia pessoas indo visitar os entes queridos que já se foram, em clima de saudade . "Eu perdi meu filho em um acidente de moto, há seis anos, mas a dor nunca diminui. Mesmo com o passar dos anos", disse uma mãe que preferiu não ser identificada.