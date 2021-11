Em Belém, cemitério Santa Izabel tem movimentação intensa no Dia de Finados

O cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém, amanheceu lotado. Desde o começo do dia, várias pessoas se dirigiram à maior necrópole municipal da capital. A Prefeitura de Belém estima que pelo menos 45 mil pessoas visitem o local nesta terça-feira (2). Um alívio para os muitos vendedores de velas e flores, que esperam um dia de trabalho melhor do que em 2020.

Neste ano, além do luto de quem perdeu um ente querido, há também um outro sentimento: o luto coletivo pelas mais de 608 mil vidas que foram perdidas durante a pandemia de covid-19, que ainda não acabou.

Além de visitar e homenagear entes queridos, muitas pessoas param para homenagens a "túmulos famosos" e com santos populares, como o médico Camilo Viana, a quem muitas pessoas fazem promessas e orações por saúde (Thiago Gomes / O Liberal)

Este é o segundo Dia de Finados desde o início da pandemia de covid-19 no Pará. Desta vez, com restrições menos rígidas e mais pessoas vacinadas, a movimentação pode ser intensa em todos os cemitérios públicos e particulares do estado. A recomendação dos órgãos de saúde municipais e do Estado é de manter o uso de máscaras, higienização das mãos e tentar manter o distanciamento social.

O trânsito lento nos arredores do cemitério já indicava que havia muita gente por lá. Na avenida José Bonifácio, principal rua que dá acesso ao local, um engarrafamento se formou desde o início da manhã. Os portões se abriram às 6h, mas muitas pessoas já formavam filas antes do sol nascer para visitar os quase 48 mil sepulcros de uma das mais tradicionais necrópoles da capital, entre catacumbas, jazigos, mausoléus, ossuários e jardineiras.

O cemitério Santa Izabel tem mais de 48 mil sepulturas e a expectativa é de que ao menos 45 mil pessoas passem pelo local neste Dia de Finados (Thiago Gomes / O Liberal)

João Diogo chegou cedo no cemitério para visitar o túmulo da mãe, que morreu em 2009. Ele reclamou que apenas o portão principal do cemitério estava aberto, o que gerou aglomerações. "Todo ano eu venho junto com os meus padrinhos, que são idosos. Só que hoje todas as entradas, com exceção do portão principal, estão fechadas. Isso tá causando um transtorno danado aqui, não está tendo controle nenhum, nem álcool em gel, nem medição de temperatura. Parece até que eles querem que a gente adoeça", disse.