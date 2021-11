Cerca de 25 mil pessoas são esperadas nos cemitérios de Ananindeua no feriado de Finados

Nesta terça-feira (2) é celebrado o Dia de Finados e a Prefeitura de Ananindeua informou que iniciou os serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios, como roçagem, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas. Segundo estimativas da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), são esperados cerca de 25 mil visitantes nos três cemitérios da cidade: São Sebastião, São Francisco Xavier e Girassol, neste dia de saudade por seus entes queridos falecidos.

A Semcat comunicou que intensificou durante esta semana os serviços de roçagem, limpeza, pintura e reforma dos locais para que as famílias encontrem um ambiente agradável ao visitar o túmulo de seus entes queridos. Os trabalhos se iniciaram pelo cemitério São Sebastião, no bairro Centro, depois as equipes de limpeza partiram para o São Francisco Xavier, na Cidade Nova VIII, e , por fim, devem começar neste sábado os trabalhos no Girassol, no bairro Águas Brancas.

Com as medidas sanitárias mais brandas e o avanço da vacinação, a expectativa de público é alta para este feriado de Finados. Por ser um período intenso de visitação nos cemitérios, a Prefeitura de Ananindeua solicita que o público antecipe as visitações para evitar aglomerações no Dia de Finados, assim como faça uso de máscaras e mantenha o distanciamento social.

Em Ananindeua, apesar dos serviços de limpeza estarem sendo feitos por meio da Semcat, a iniciativa ganhou um reforço da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que autorizou 25 custodiados do projeto Conquistando a Liberdade para somar ao trabalho dos agentes. Cada dia trabalhado conta na redução da pena dos custodiados.

Mato e insetos tomam conta do cemitério Girassol

Apesar da Prefeitura alegar que iniciou as ações de limpeza dos três cemitérios, há um ano a situação é bastante preocupante no cemitério Girassol, localizado no bairro de Águas Brancas, segundo denuncia a população. Sem limpeza e serviço de roçagem, a comunidade se vê obrigada a fazer mutirões de limpeza do local. Com a proximidade do dia de Finados, os comerciantes de flores estão se revezando ao longo desta semana nos trabalhos.

A doméstica Regina dos Santos Oliveira, de 58 anos, mora próximo ao cemitério e diz que a situação de abandono é permanente. “É tanto mato que cobre a gente. Não tem como acender uma vela sequer. E também tem muita formiga, cobra, aranha e rato. As sepulturas são mal feitas e nem aparecem em meio ao mato”, denuncia.

População denuncia matagal no cemitério há um ano sem limpeza (Divulgação)

Segundo ela, outro problema é o muro que está caindo, oferecendo o risco de alguém se acidentar. “É um cemitério sem estrutura nenhuma. Não tem árvore para se abrigar do sol, não tem iluminação e nem água para lavar a mão. Os coveiros têm que trabalhar sem água e dentro do mato. Isso é um absurdo!”, denuncia Regina.

“É complicado pra gente que é comerciante de flores e velas. A gente nem sabe se vai vender, porque as pessoas não vão colocar flor no mato”, finaliza.

Sem estrutura, população improvisa barracas para venda de flores durante dia de finados (Divulgação)

Isabelly Oliveira, outra moradora do bairro, diz que a última limpeza foi feita há um ano. “Desde então a própria comunidade tem que fazer a limpeza. E também nós mesmos estamos tendo que fazer as nossas barracas de venda de flores na frente do cemitério porque a prefeitura não ajuda”, afirma.

População denuncia péssimas condições do cemitério do Girassol (Divulgação)

Serviço: Cemitério São Sebastião (Passagem São Sebastião, bairro Centro S/N); Cemitério São Francisco Xavier (Passagem Providência, nº 281 - Cidade Nova VIII); Cemitério Girassol (Conjunto Girassol, bairro Águas Brancas S/N).