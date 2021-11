Confira o que abre e fecha durante o ponto facultativo de hoje e no feriado de finados

Durante o feriado de Dia dos Finados, que acontece na próxima terça-feira (2), muitos espaços públicos e privados alteram seus horários e esquemas de funcionamento, a fim de dar aos seus funcionários mais tempo para memorar os mortos. Veja o que abre e o que fecha:



Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante o Dia dos Finados. Cada empresa determinará seus horários individualmente.



Centro comercial

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém informou que, durante o feriado, lojas estabelecidas em vias públicas poderão funcionar das 8h às 18h.



Bancos

Segundo informou o Sindicato dos Bancários do Pará, não haverá atendimento ao público nas agências bancárias durante a próxima terça-feira, dia 2.



Espaços de lazer e parques

Na segunda-feira, dia 1, estarão fechados o Theatro da Paz, a Estação Cultural de Icoaraci, o Parque da Residência e o Mangal das Garças. Porém, estarão abertos o Porto Futuro, das 6h às 22h; o Parque do Utinga, das 6h às 17h; a Estação das Docas, das 10h às 00h; e todos os museus e pontos turísticos do Sistema Integrado de Museus e Memórias (SIMM) do Governo do Estado, das 9h às 17h.

Durante o Dia dos Finados, o Parque Estadual do Utinga, o Mangal das Garças e a Estação das Docas funcionarão das 6h às 17h, das 8h às 18h e das 10h às 00h, respectivamente. O Parque Porto Futuro funcionará das 6h às 22h e o Parque da Residência das 9h às 17h. Mais uma vez, os museus e pontos turísticos do SIMM funcionarão das 9h às 17h. Porém, o Theatro da Paz e a Estação Cultural de Icoaraci estarão fechados. No dia 3, quarta-feira, o Parque do Utinga estará fechado para a manutenção semanal.

Hospitais, postos de saúde, assistência social e vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) comunicou que os atendimentos de urgência e emergência da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci funcionam normalmente nesta segunda-feira (1°).

Segundo a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, os serviços de saúde, por serem considerados essenciais à população, continuarão funcionando normalmente sob regime de escala durante os dias 1 e 2 de novembro.

Repartições Municipais

A Prefeitura de Belém tornou facultativo o expediente da próxima segunda, dia 1° de novembro. Neste dia e no Dia dos Finados, não haverá expediente em órgãos municipais, exceto no caso de serviços considerados essenciais para a população, como os relativos à segurança, à saúde pública, às fiscalizações, Conselhos Tutelares, o Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) da Sesan, os setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os Departamentos de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e serviços de proteção social especial de média e alta complexidade.

Órgãos Estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o ponto facultativo referente ao dia do servidor público, comemorado em 28 de outubro, foi alterado para esta segunda-feira (1º). Assim, neste dia e no Dia dos Finados, vários órgãos públicos estaduais, incluindo as Estações Cidadania, que não são considerados essenciais para a população, estarão fechados.

Porém, os órgãos das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, a fim de manter o atendimento à população.

Shoppings

Shopping Metrópole Ananindeua

- Lojas, Praça de alimentação e restaurantes: das 12h às 22h;



Shopping Pátio Belém

- Lojas: das 11h às 21h;

- Praça de alimentação: das 11h às 22h;

- Padaria: das 8h às 21h;

- Academia: das 9h às 15j;

- Cinema conforme a programação;



Parque Shopping

- Lojas: das 11h às 21h;

- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

- Restaurante: das 11h às 23h

- Cinema conforme a programação;



Shopping Bosque Grão Pará

- Lojas: das 11h às 21h;

- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

- Cinema e restaurante conforme a programação;