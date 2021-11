Terminal Rodoviário de Belém tem movimentação tranquila na véspera do feriado

Nesta véspera do feriado de Dia dos Finados, a movimentação no Terminal Rodoviário de Belém (TRB) está sendo bem tranquila. Na manhã desta segunda-feira (1), até às 9h30, poucas pessoas estavam embarcando ou desembarcando na cidade, e não havia filas nem aglomerações.

A dona de casa Rogéria Carvalho mora em Abaetetuba e veio passar alguns dias na capital para ir em um aniversário de família. Ela já tomou as duas doses da vacina, mas diz que ainda tem medo pelas pessoas que não se vacinaram. "A gente fica com receio, né? Tanto que, neste feriado, vamos todos ficar em casa. A pandemia ainda não acabou", disse.

Já a aposentada Oneia Pereira veio de Moju para passar o feriado na capital com a sobrinha, e já retorna na próxima quarta-feira (3). "Foi uma viagem tranquila, umas três horas, não teve nenhum problema. Amanhã nós vamos ao cemitério, por conta do Dia de Finados, e depois volto pra casa. Graças a Deus eu e minha família estamos vacinados e conseguimos passar por essa pandemia com saúde", comemorou.