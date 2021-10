Terminal Hidroviário terá mais de 6 mil passageiros no feriado de Finados

Cerca de 6.400 usuários devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) no final de semana prolongado por causa do Dia de Finados, a transcorrer no dia 2 de novembro, terça-feira próxima. Esse espaço é administrado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

Os destinos mais procurados, como também informou a CPH, devem ser municípios do Arquipélago do Marajó, como porto Camará, Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari.

"A movimentação de passageiros no THB segue normal, e a orientação é para que os usuários utilizem máscaras, façam uso de álcool gel e respeitem a distância de segurança", comunica a Companhia.

Desde o começo da pandemia, técnicos em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizam aferição de temperatura e orientam os passageiros sobre os sintomas da covid-19. Além disso, a CPH disponibilizou álcool gel em todas as dependências do porto.