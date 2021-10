Feriado de Finados deverá ter embarque de 22.200 passageiros no Terminal Rodoviário, estima Sinart

Para este final de semana prolongado, por causa do feriado do Dia de Finados na terça-feira (2), 22.200 passageiros deverão embarcar em ônibus no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. Esse quantitativo representa 80% de aumento em comparação ao mesmo período em 2020. A estimativa é da empresa Sinart, administradora do terminal.

Movimento no Terminal Rodoviário deverá ser intenso nesta sexta (29) (Thiago Gomes / O Liberal)

Os destinos mais procurados para dentro do Estado, segundo levantamento da Sinart, são: Ilha do Mosqueiro; Bragança; Marudá; Salinas, Vigia, Colares e Abaetetuba.

Para fora do Pará, os locais mais procurados pelos passageiros são: São Luís (MA); Fortaleza (CE); Recife (PE) e Natal (RN).