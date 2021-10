Aeroporto de Belém terá 26% de passageiros a mais que no período de 2020, estima Infraero

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Belém/Júlio Cezar Ribeiro será intensa a partir desta sexta-feira (29), por causa do final de semana prolongado pelo Dia de Finados, a ponto de ter 26% de passageiros a mais que no mesmo período em 2020. A estimativa e dados são da Infraero.

Do dia 29 de outubro até 3 de novembro, de acordo com os dados da empresa administradora de aeroportos, estão previstos 382 voos e 52.363 passageiros no aeroporto da capital paraense.

Em 2020, de 29 de outubro a 3 de novembro, foram 350 aeronaves e 41.436 passageiros em Belém. No comparativo entre os períodos em 2021 e 2020, houve aumento de 9% com relação a aeronaves e de 26% em passageiros.

Aeroporto de Belém deverá registrar movimentação intensa a partir desta sexta (29) (Thiago Gomes / O Liberal)

No Brasil

A Infraero também divulga que os aeroportos administrados pela empresa com voos comerciais regulares devem receber cerca de 776 mil passageiros, entre embarques e desembarques, no período de 29 de outubro a 3 de novembro. O movimento representa 54% do registrado no mesmo feriado em 2020, quando os aeroportos da Rede Infraero receberam 503.629 passageiros.

"Os dias de maior fluxo serão esta sexta-feira (29/10), com 147.446 viajantes, e a próxima quarta-feira (3/11), com 156.381. No período, também são esperadas 6.089 operações de pousos e decolagens", complementa a empresa.