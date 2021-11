BR-316 tem movimento tranquilo na saída da cidade pelo feriado prolongado de Finados

O fluxo de veículos que passavam pela barreira do Detran, na rodovia BR-316, estava tranquilo durante a manhã. No sentido Belém-Ananindeua não havia nenhum ponto de lentidão e a movimentação seguia com tranquilidade até às 11h. "É um fluxo considerado normal para uma segunda-feira, sem surpresas", disse uma agente do órgão de trânsito.

Já no sentido Ananindeua-Belém havia um pequeno congestionamento, causado por um acidente entre três carros que aconteceu na frente do hospital Dr. Júlio Nobre Cruz, no bairro da Guanabara, por volta das 10h. Não houve vítimas, apenas prejuízos materiais. Também houve uma colisão entre duas motocicletas no quilômetro 10, e um dos condutores envolvidos foi levado para o hospital após sofrer escoriações.

Em nota, o Detran informou que o trânsito na BR-316, nesta segunda-feira, segue fluindo normalmente nos dois sentidos da rodovia. "Cinquenta agentes do Detran monitoram a via durante toda a Operação Finados", concluiu o órgão.