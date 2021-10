'Operação Finados' do Detran intensifica fiscalização com 212 agentes no Pará

Começou nesta sexta (29) e segue até a próxima terça-feira (02), no Pará, a 'Operação Finados 2021', do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que conta com 212 agentes presentes em 18 municípios com o objetivo de garantir a segurança viária nas estradas. A fiscalização é desempenhada nos horários de maior fluxo de pessoas, principalmente nos turnos vespertino e noturno, com foco na prevenção de acidentes provocados pelo consumo de álcool.

Além da rodocia BR-316, que conta com um efetivo de 50 agentes de fiscalização, a Operação Finados também está presente nos municípios de Abaetetuba, Acará, Barcarena, Breves, Conceição do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Itaituba, Marabá, Salinópolis, Santarém, São João do Araguaia, Santa Barbara do Pará, Tailândia, Redenção e Tucuruí.

O coordenador de operações e fiscalização do Detran PA, Ivan Feitosa, explicou que a operação vai intensificar a prevenção, educação e a fiscalização de trânsito e tráfego para evitar lesões e garantir a preservação da vida de quem se deslocar aos balneários e municípios do interior do Estado. “O planejamento tem por finalidade analisar situações, criar alternativas e propor soluções para o desenvolvimento das ações voltadas para o trânsito durante o feriado prolongado”.

A alcoolemia é a principal preocupação do Detran. Para tanto, o efetivo contará com o suporte de guinchos e etilômetros durante a fiscalização para coibir o consumo de bebida alcoólica e excesso de velocidade.

A Operação Lei Seca desenvolve ações de fiscalização e cidadania nos municípios de Salinópolis, Barcarena e Marituba (rodovia BR-316, do km 01 ao 18) e na PA-391 (Belém-Mosqueiro), consideradas vulneráveis para direção associada com álcool ou droga.

A fiscalização também está atenta a alternativas para minimizar possíveis congestionamentos, afim de garantir a fluidez do trânsito. A BR-316 tem uma operação específica de controle de fluxo com equipes de agentes de fiscalização de trânsito em ronda no perímetro dos cemitérios localizados na via. O objetivo é garantir segurança e fluidez no trânsito em toda a área.

PA's com radares de reconhecimento óptico de caracteres

Nas PA's 124 e 391, os postos de regularização estão tecnologicamente equipados, segundo o Detran, para prevenir, combater e regularizar infrações administrativas e criminais. Pela primeira vez, a Operação Finados nessas vias passa a contar com radares OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem da situação dos veículos, verificando irregularidades, como atraso de licenciamento, veículos clonados ou com algum impedimento judicial.

Já em Salinópolis, as operações são realizadas nas rodovias PA-124 e 444 e na praia do Atalaia em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas. O Detran realiza ações de controle de fluxo de veículos, de acordo com o horário da preamar e baixa mar, barreiras de fiscalização com uso do etilômetro e uso de radar medidor de velocidade.

O foco na segurança foi destacado pelo diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia. “Todos esses recursos, humano e tecnológico, objetivam garantir a máxima segurança da população que quer curtir o feriado, mas sem esquecer das leis de trânsito e da responsabilidade de cada um para garantir a vida nas estradas. Queremos ter um feriadão tranquilo e com resultados positivos quanto à segurança viária”.