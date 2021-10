Segup realiza 'Operação Finados 2021', que se estenderá até o próximo dia 3

Para garantir a tranquilidade e salvaguardar a população que homenageará familiares já falecidos, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com a participação dos órgãos parceiros, realizará, de sexta-feira (29) até a próxima quarta-feira (3), a Operação “Finados 2021”, que abrangerá 33 municípios e 19 cemitérios, públicos e privados, na região metropolitana de Belém. Com informações da Segup

Terminando no retorno da população do feriado prolongado, a operação vai mobilizar 1.139 profissionais e empregar 122 viaturas, de quatro e duas rodas. O planejamento montado pela Segup atenderá as pessoas que ficarão na região metropolitana e quem se deslocar para os balneários mais procurados no Estado. “O sistema planejou e os órgãos farão os deslocamentos de servidores para dar segurança aos principais balneários, como Salinas, Mosqueiro, Bragança, dentre outros, para que a sociedade se mantenha segura, e também com o fim de fazer cumprir os requisitos que estão previstos no Decreto 800 de contenção da proliferação do coronavírus. Não esquecendo, também, da região metropolitana, onde muitas pessoas ficarão para fazer a visita às necrópoles, em todo o final de semana, não só no Dia de Finados”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Em atenção à população que antecipa a visitação aos cemitérios, a Segup planejou “uma segurança reforçada, tanto no interior das necrópoles quanto nas vias de acesso a esses cemitérios, dando a maior segurança possível a todos”, afirmou. Já para o grande descolamento previsto nas rodovias estaduais, o planejamento prevê o aumento do patrulhamento rodoviário nas vias que dão acesso aos balneários, realizado pela Polícia Rodoviária Estadual e Departamento de Trânsito, com acompanhamento, inclusive, do Corpo de Bombeiros Militar, durante toda a extensão das rodovias que levam aos balneários.

As equipes também fiscalizarão a poluição sonora de veículos e estabelecimentos comerciais

“Haverá pontos com ambulâncias de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros, esperando que não seja necessário. Mas, se for, existirão guarnições para fazer o resgate e o atendimento imediato da população, quando esta precisar”, garantiu o coronel Alexandre Mascarenhas. Entre as ações a serem realizadas está a “Operação de controle de fluxo”, de caráter preventivo na entrada e saída de Belém, e ao longo das rodovias federais e estaduais, assim como a “Lei Seca”, para identificar condutores que estejam conduzindo veículos sob o efeito de álcool ou entorpecente.

As equipes também fiscalizarão a poluição sonora de veículos e estabelecimentos comerciais, desenvolvendo atividades de natureza educativa, preventiva e repressiva. Práticas de cunho ambiental, social, lazer e turismo também fazem parte da “Operação Finados”, com responsabilidade de órgãos estaduais parceiros. Nos cemitérios, com atuação das guardas municipais e agências de trânsito de Belém, Ananindeua e Marituba, e apoio da Polícia Militar, haverá ações de combate à criminalidade e de prevenção à ação delituosa no entorno e dentro dos cemitérios públicos.

Integram a Operação “Finados 2021” as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Centro Integrado de Operações (Ciop), Guarda Municipal de Belém (GBel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu). Participam, também, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).