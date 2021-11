Véspera do Dia dos Finados movimenta cemitérios em Santarém

Ir ao cemitério no Dia de Finados é uma tradição para muitas pessoas, a data existe para oportunizar um momento de homenagens aos entes queridos que já partiram. A expectativa é que esse ano o número de pessoas nos cemitérios aumente pelo número de óbitos que ocorreram em decorrência da Pandemia. Essa movimentação maior já é possível observar hoje, 1º de novembro, nos cemitérios centrais do município de Santarém - Nossa Senhora dos Mártires e São João Batista.

Segundo o administrador desses cemitérios, Abraão Rocha, o público que está transitando neste dia está aproveitando para realizar limpezas e reparos nos sepulcros. No entanto, já existe muitas pessoas que estão antecipando as homenagens aos mortos com o objetivo de evitar aglomeração no feriado dos finados. O público esperado para amanhã, segundo ele, é de cerca de três mil pessoas nas duas necrópoles.

Antônia Ferreira foi uma das pessoas que antecipou a visita ao local. Ela conta que adotou esse novo comportamento desde o ano passado devido a pandemia.

“Viemos hoje para limpar e já fazer a visita no túmulo dos meus pais. Amanhã vai lotar e em tempos de pandemia é melhor evitar aglomeração”, relatou.

Outra pessoa que também resolveu homenagear os entes sepultados na véspera do Dia dos Finados, foi a Mirla Ribeira. “Hoje estou de folga e aproveitei a oportunidade, mas prefiro vir hoje por conta da aglomeração e pela locomoção que aqui dentro que é muito difícil. Os espaços para andar são muito estreitos”, reclamou.

Abraão Rocha falou que assim como no ano passado haverá restrição do número de pessoas por família.” Amanhã nós esperamos um número de 2 a 3 mil pessoas, já com a restrição do número de visitantes. Antes da pandemia, o público era de 5 mil visitantes nesta data, mas a orientação é que venha no máximo duas pessoas de cada família. Hoje já circularam mais de mil pessoas nos dois cemitérios’’, disse.

Venda

A movimentação animou os vendedores ambulantes de cemitérios. Entre os itens mais vendidos estão as velas e flores. Eliomar Campos falou das vendas. “O movimento está bom, um leva velas, outro leva flores, os produtos estão saindo bem, a expectativa está ótima’’, afirmou.

Equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) ainda estão fazendo os últimos serviços de limpeza e retirada de entulhos para receber o público amanhã.