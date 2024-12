Carro particular invade mureta de proteção na avenida João Paulo II, em Ananindeua

Um acidente de trânsito envolvendo um carro particular que foi parar em cima da mureta de proteção na Avenida João Paulo II, no viaduto dna Rodovia Mário Covas, em Ananindeua, foi registrado por volta das 9h, pela equipe da Redação Integrada do Grupo Liberal.

Ainda não há informações oficiais das possíveis causas do acidente. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estiveram no local.

No trecho, foi observado que o veículo estava trancado e não há informações sobre o condutor, e nem sobre o estado de saúde do mesmo. Por meio de nota enviada na manhã desta sexta, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) informou que não foi acionada para atuar no citado acidente.

A Redação Integrada entrou em contato com o Detran e segue aguardando retorno.