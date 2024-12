Suposto artefato explosivo é encontrado no bairro da Cremação, em Belém

Um suposto artefato explosivo, que seria uma dinamite, foi encontrado na Avenida Conselheiro Furtado, esquina com a Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (6/12), quando a população acionou a polícia para informar sobre a localização do objeto. Homens do esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) isolaram a área para realizar a explosão do objeto.

Segundo as informações do 20º Batalhão de PM, que esteve no local, uma pessoa que trabalha nas proximidades viu a dinamite em frente a um imóvel abandonado e acionou uma viatura. Ao chegarem no local, os agentes constataram os fatos e, por não saber se realmente era um objeto com poder de explosão, informaram o caso para o Bope.

Ainda conforme PM, toda a área foi isolada e os moradores e pedestres retirados, como um procedimento de segurança, para que os policiais especializados realizassem a verificação do item. Para garantir a segurança, os agentes realizaram a explosão controlada do item no mesmo local onde foi encontrado. O material será enviado para a perícia, que irá confirmar se era uma dinamite verdadeira ou não.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) esteve no local, no trecho entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa Quintino Bocaiúva, que foi interditada pela Polícia Militar.

“Agentes da Semob se posicionaram nas avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado desviando o trânsito para a avenida Generalíssimo Deodoro que estava fluindo no sentido da via. O trecho foi liberado por volta de 10 horas da manhã, após após a detonação do artefato, pelos militares”, comunicaram.