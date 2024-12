Morre ex-mulher do homem-bomba que atacou o STF; Daiane Dias incendiou a própria casa

A ex-mulher do homem-boba Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tiu França", autor dos ataques explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), morreu na madrugada desta terça-feira (03.12), devido a complicações no seu quadro de saúde após sofre queimaduras. Daiane Dias, de 41 anos, incendiou a própria casa, em Santa Catarina, no dia 17 de novembro, e estava internada desde o dia 18 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tereza Ramos, em Lages, no mesmo estado. As informações foram divulgadas pelo portal O Globo.

As motivações do incêndio ainda são apuradas pela polícia, que suspeita que Daiane enfrentava transtornos relacionados à saúde mental. Segundo o delegado Bruno Reis, a mulher "adquiriu produto inflamável no amanhecer de hoje em um estabelecimento comercial da cidade". Em seguida, ela foi até sua residência, "local dos fatos, e provocou o incêndio tendo permanecido no interior do imóvel", diz o comunicado divulgado pelo delegado que investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros informou, após o incêndio, que ela apresentava "queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo. Foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto socorro do hospital regional".